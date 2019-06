Verso il Draft 2019: Ja Morant, il miglior playmaker per i Memphis Grizzlies

Da signor nessuno a sicura seconda scelta del Draft NBA 2019, in programma nella notte tra giovedì e venerdì. Questa la storia di Ja Morant, playmaker del South Carolina che si è fatto conoscere con una straordinaria seconda stagione a Murray State, college di secondo piano del Kentucky. Lui, dello stesso stato di Zion Williamson, che verrà scelto alla 1, non aveva la fila di grandi università che gli offrivano borse di studio e partite in TV nazionale, ma nonostante questo ha fatto vedere a tutti di essere il migliore nel ruolo nell'ultima stagione di college basket e con due partite strepitose al Torneo NCAA, ha cristallizzato la sua seconda posizione al Draft. E lo chiameranno i Memphis Grizzlies, franchigia in piena ricostruzione dopo i fasti del "Grit and Grind", con una dirigenza giovanissima, un nuovo coach 34enne, Taylor Jenkins, e un roster dove lui e il lungo Jaren Jackson Jr. saranno i pilastri.

Punti di forza

E' il prototipo perfetto del playmaker moderno, della guardia che va di moda in NBA al momento: velocissimo, braccia lunghe, esplosivo, atletico, capace sia di finire al ferro, sia di tirare da fuori, sia di coinvolgere i compagni con passaggi e ribaltamenti iper precisi. Non fermabile in transizione e in campo aperto, inoltre ha personalità ed è un leader: a Murray State era facilitato perchè tutto passava da lui però, pur con compagni modesti, ha aggiunto 10 assist di media ai 24 punti, il primo giocatore nella storia della Division One a chiudere una stagione a 20+10 di media. A queste cifre si possono aggiungere tre triple doppie, 5 gare oltre i 30 punti, e una da 40. Numeri clamorosi che sono diventati roboanti con due prestazioni al Torneo NCAA che lo hanno definitivamente lanciato in orbita: una tripla doppia e una prova da 28 punti con tutto il mondo che guarda che non è roba da tutti...

Punti deboli

I dubbi sono legati al suo tiro da fuori, alle palle perse e alla sua difesa. Ha chiuso la stagione col 36% da tre su 5 tentativi di media ma deve essere più sicuro nel suo tiro, anche dalla media distanza, oltre che dall'arco: in NBA cercheranno sicuramente di limitare le sue scorribande al ferro e lo obbligheranno a tirare da fuori. A questo si aggiunge la sua tendenza a fermare il pallone e a perderlo con scelte non sempre lucide (5.2 perse di media), però a sua discolpa va detto che in NBA avrà compagni di tutt'altra pasta. Infine la nota dolente, la difesa: inesistente a livello NCAA, anche perchè lui era l'attacco e quindi dietro ci pensavano gli altri, dovrà iniziare a lavorare prima di tutto in termini di voglia e atteggiamento, poi di tattica e tecnica. Dipende da lui.

Paragoni

Per la velocità, e anche un po' per la capigliatura, ricorda De'Aaron Fox dei Kings. In generale Ja Morant assomiglia ai playmaker dell'NBA attuale, giocatori tipo John Wall, Dennis Smith Jr. e infine Russell Westbrook, elementi non sempre sotto controllo e con lacune evidenti per quanto riguarda il tiro e le scelte di tiro, ma con doti atletiche e fisiche fuori dal comune, anche per la lunghezza delle braccia che li rendono potenzialmente persino ottimi difensori sulla palla.

Cosa può dare ai Grizzlies

I Memphis Grizzlies ripartono da zero. Con l'imminente cessione di Mike Conley, dopo quella a febbraio di Marc Gasol, finisce l'era del "Grit and Grind", l'anima dura e operaia della squadra, e inizierà un ciclo giovane, fresco e, sperano in Tennessee, vincente. Ja Morant ha tutto per essere l'uomo franchigia dei Grizzlies, quell'elemento che è stato ad esempio Lillard per Portland, dentro e fuori dal campo: troverà da subito una spalla importante come Jaren Jackson Jr., pivot reduce da un'interessante stagione da rookie e che ha fatto intravedere lampi di talento notevoli.