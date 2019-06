Verso il Draft 2019: RJ Barrett, viene dal Canada il "salvatore" dei New York Knicks

E' un predestinato RJ Barrett! Non tanto perchè è figlio di un ex giocatore, Rowan, visto brevemente in Italia a Cantù nella stagione 2005-06 e ora general manager della nazionale canadese, e perchè il suo padrino è un certo Steve Nash, ma perchè gioca e si comporta da professinista, dentro e fuori dal campo, sin da adolescente. Nell'unica stagione al college a Duke è stato "scavalcato" da Zion Williamson anche se in partenza doveva essere lui la stella, RJ, numero 1 della classe liceale d'America e capace di trascinare il Canada ad una storica vittoria al Mondiale Under 19 in Egitto battendo gli USA in semifinale e poi l'Italia in finale. Allora Barrett, classe 2000, aveva solo 17 anni e dominò letteralmente contro gente di due anni più grande. Al Draft di giovedì notte sarà scelto dopo Zion e Ja Morant, i New York Knicks punteranno su di lui per ripartire ancora una volta da zero e RJ si è già detto desideroso di vestire la canotta bluarancio e di non temere le luci e la pressione della Grande Mela. Sembra un matrimonio perfetto, toccherà al campo emettere un verdetto.

Punti di forza

E' un attaccante e uno scorer puro, un esterno mancino con braccia lunghe e fisico importante che sa produrre punti in ogni modo. RJ Barrett non a caso è soprannominato "Maple Mamba", una sorta di Kobe Bryant in salsa canadese per la capacità appunto di essere estremamente efficace nella metà campo offensiva. Gli oltre 22 punti segnati in stagione a Duke (6 volte oltre i 30 e con anche una tripla doppia, 23+11+10 nel successo contro NC State, ndr) sono solo la punta dell'iceberg di quello che è RJ, un prospetto che sa finire al ferro, sa attaccare grazie all'ottima mobilità e coordinazione, e ha un buon tiro dalla media distanza. Ha istinti innati e notevole personalità, ha doti per fare il playmaker ed essere il faro di un attacco anche a livello NBA: deve avere il pallone in mano e sa anche come creare per i compagni, soprattutto in transizione. Non da scartare la sua fase difensiva: grazie alle braccia lunghe può diventare estremamente efficace nel contenere chi ha la sfera.

Punti deboli

Come per tutti i mancini, la mano destra è certamente una "zona d'ombra". Deve lavorare molto per migliorare da quel punto di vista per non essere troppo limitato dalle difese avversarie. Altro aspetto riguarda il tiro e la meccanica: per un attaccante di questo livello, il 31% scarso da tre e soprattutto il 66% ai liberi sono fin troppo basse. Dovrà lavorarci molto e da questo punto di vista non ci sono problemi perchè, come detto prima, è abituato a vivere da professionista fin da giovanissimo e ha grande etica del lavoro. Non meno importante è infine il gioco senza palla: Barrett è stato da sempre abituato ad avere sempre il controllo del gioco, a gestire in prima persona e questo lo porta spesso a scelte forzate e sbagliate. Deve imparare a seguire il gioco lontano dalla sfera: in difesa è poco attento, in attacco non taglia e usa poco i blocchi per ricevere.

Paragoni

Diversi i nomi spesi per spiegare che tipo di giocatore può diventare RJ Barrett a livello NBA: per la mano sinistra e la capacità di creare ricorda Jalen Rose, ex stella degli Indiana Pacers a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio 2000. Per la capacità di produrre tanti punti e di essere il faro di un attacco molti hanno fatto il nome di DeMar DeRozan degli Spurs mentre altri, per la provenienza canadese, hanno parlato di Andrew Wiggins, altro prodigio a livello liceale ma che in NBA non ha mantenuto le promesse, troppo "soft" e poco efficace nonostante i mezzi sopra la media.

Cosa può dare ai Knicks

RJ Barrett è stato chiaro: vuole solo i New York Knicks e infatti ha fatto un provino soltanto per loro! Sembra il giocatore ideale per il talento e soprattutto per la personalità perchè un ragazzo abituato ai riflettori fin da giovanissimo e non teme l'enorme pressione di giocare nella Grande Mela e al Madison Square Garden. Viceversa i Knicks potrebbero trovare un vero uomo franchigia, un trascinatore, anche perchè i piani di avere grandi free agent come Kevin Durant e Kyrie Irving appaiono già naufragati prima ancora che si apra il mercato. Potrebbe arrivare dal Canada il vero salvatore della New York cestistica.