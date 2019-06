Verso il Draft 2019: Zion Williamson, un uomo franchigia per i New Orleans Pelicans

La stagione NBA 2018-19 si è appena chiusa col titolo vinto dai Toroto Raptors ma è già tempo di pensare al 2019-20 e il primo evento sarà il Draft del 20 giugno dove verranno chiamati i 60 migliori talenti dal college e dal resto del mondo che saranno con ogni probabilità nei roster delle 30 squadre nella prossima stagione. Senza il minimo dubbio il primo ad essere chiamato al Draft sarà Zion Williamson, l'alieno del South Carolina che dopo un solo anno all'università di Duke farà il salto tra i pro e verrà scelto dai New Orleans Pelicans. In Louisiana hanno perso Anthony Davis ma hanno vinto alla Lotteria e sperano di costruire un nuovo ciclo con un prospetto dalle caratteristiche uniche e che ha generato un'attesa e un'interesse che non si avevano da LeBron James nel 2003.

Punti di forza

La sua unicità, è un unicorno! Zion è qualcosa di mai visto perché ha un corpo enorme e voluminoso, pesa quasi 130 kg (quest'anno in NBA soltanto Boban Marjanovic pesava di più, solo che supera i 220 cm...), ma ha la velocità, l'esplosività, soprattutto la coordinazione, di un esterno puro. E' sorprendente la capacità di muoversi nonostante quel fisico e poi la verticalità: quando salta va letteralmente in orbita. E poi la tecnica, irreale, con un ball handling e una capacità di leggere le situazioni che nessuno soltanto un anno fa pensava avesse, forse perché tutti erano concentrati sulle sue schiacciate e sui suoi highlights. E' una sorta di playmaker in grado di generare gioco per sé e per i compagni, e in difesa non è nullo, anzi, bravo sia in protezione del ferro (stoppatore clamoroso), sia nel giocare sulle linee di passaggio, rubare palla e scatenarsi in campo aperto. E' quello che si dice, un "atleta generazionale".

Punti deboli

Ovviamente quel fisico va curato e gestito con grande attenzione, soprattutto nei periodi in cui si gioca, e perché giocando a quella velocità e con quelle esplosioni atletiche, i rischi sono alti (vedi esplosione della scarpa e ginocchio girato a Duke, ndr). A livello tecnico deve lavorare sul tiro e sulla meccanica perché in NBA verrà sfidato a concludere da fuori pur di tenerlo lontano dal ferro: non solo da tre, anche in situazioni dalla media distanza. E poi deve ampliare il proprio gioco perché al college ha vissuto di prepotenza fisica e atletica, tra i pro dovrà sviluppare movimenti fronte e spalle a canestro per riuscire a concludere contro gente altissima e in grado di stoppare tutto (i Capela, gli Embiid di turno).

Zion Williamson - L'infortunioGetty Images

Paragoni

Chi ha detto Charles Barkley, chi Larry Johnson, chi addirittura LeBron James. Restando più "umili", si è parlato di Julius Randle, Blake Griffin e Corliss Williamson. La realtà è che non c'è mai stato nessuno prima con questa combinazione di fisico, atletismo e tecnica: Zion Williamson è davvero unico per come riesce a muovere quel corpaccione, sembra uno dei "Monstars" del film "Space Jam".

Cosa può dare ai Pelicans

Zion Williamson è tutto quello di cui avevano bisogno i Pelicans! Prima della Lotteria infatti erano una franchigia in disarmo, con Anthony Davis deciso di andare via (ed è andato...), con pochissimi tifosi al palazzo e a detta di tutti destinata al trasloco, in direzione Las Vegas o Seattle. Con Williamson, e con una dirigenza nuova capeggiata da David Griffin, senza dimenticare gli arrivi di Ingram e Lonzo Ball, in Louisiana è tornato l'entusiasmo e Zion è proprio il volto copertina per avviare un nuovo ciclo.