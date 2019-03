Vincente e modesto: Manu Ginobili, il campione che ha ispirato una generazione intera

" Era magro ma forte, fisico, frenetico, feroce, coraggioso, si buttava ovunque. È sempre stato un passatore sublime, poi è migliorato anche come tiratore. Ma ha sempre avuto un dono speciale: sapeva che cosa serviva per vincere una partita, che fosse un rimbalzo o una palla recuperata. Aveva una capacità di lettura e di intuito per il gioco fuori dal comune - Gregg Popovich. "

In quegli anni, si diceva che di Manu Ginobili arrivasse sempre prima il naso, poi tutto il resto. Quante volte se l'è rotto, graffiato, ammaccato, perché si lanciava ovunque, su ogni palla vagante, su ogni rimbalzo, contro i centroni che, a quei tempi, dettavano ancora legge nel verniciato a suon di vere mazzate. Ma Manu, "El Naricon", non aveva paura di niente e nessuno. O meglio, non poteva averne se voleva convincere Gregg Popovich che quel ragazzo magrolino nato in Argentina, ma maturato ed esploso poi in Italia, sarebbe potuto diventare parte fondamentale dell'ossatura di una delle dinastie-modello nella storia degli sport americani.

Tra Gregg Popovich e Manu Ginobili si è lentamente costruito un legame fortissimo tra due menti di pallacanestro di livello eccezionale.Getty Images

Una mente fatta per il basket

" Era un genio. Vedeva le cose prima di tutti, faceva cose che nessun altro faceva. Era incredibile - Tim Duncan. "

I San Antonio Spurs pescarono Manu Ginobili con la numero 57 al draft del 1999, quando ancora vestiva la canotta della Viola Reggio Calabria. Una scommessa vinta, come tante altre che hanno segnato l'era Popovich. Gli Spurs hanno sempre avuto il dono di riuscire a guardare oltre, lo stesso dono che aveva Manu. In una NBA dov'era fisicamente normale (anzi, forse anche sottopeso), Ginobili si è sempre distinto per un'intelligenza cestistica (e non) fuori dal comune.

Vedeva linee di passaggio millimetriche e intuiva con largo anticipo quelle degli avversari, sempre pronto a lanciarsi per una palla recuperata. Leggeva il gioco con la stessa facilità delle debolezze del suo difensore, capendo perfettamente il momento per sorprenderlo con una tripla in step-back o attaccarlo dal palleggio con quella sua capacità di unica di sgusciare in mezzo agli aiuti difensivi a centro-area per arrivare al ferro o servire un assist. Il primo passo dell'Anguilla di Bahia Blanca non era bruciante, ma il tempismo sì. Se ti attaccava, lo faceva perché ti aveva visto anche solo impercettibilmente fuori posizione. E in quel momento eri già battuto. Lo faceva a 20 anni, e ha continuato a farlo per altri venti.

Con i San Antonio Spurs, Manu Ginobili ha vinto quattro anelli (2003, 2005, 2007 e 2014) ed è stato sesto uomo dell'anno (2008).Getty Images

A queste doti univa un'umiltà d'animo eccezionale. In 1.164 partite giocate in NBA, è partito in quintetto solo 349 volte. Sarebbe potuto essere una star in qualsiasi franchigia al di fuori di San Antonio, ma si è ritagliato un ruolo da sesto uomo di lusso, perfetto per le sue caratteristiche. Manu ha sempre messo la squadra davanti a tutto, anche a costo di sacrificare parte del suo ego. Ma è anche questo il motivo per cui ha vinto così tanto ed è diventato quel tipo di campione.

Un campione amato in tutto il mondo

" Per un giocatore europeo era molto difficile arrivare in NBA ai tempi di Ginobili. Ma ora ci sono così tanti europei anche grazie a lui - Marco Belinelli. "

Scelto nel 1999, Ginobili si unì agli Spurs tre anni dopo, nell'estate del 2002. Nel frattempo, aveva vinto tutto in Italia e in Europa, centrando lo storico Grande Slam con la Virtus Bologna. Meraviglioso, certo, ma non bastava, perché dall'altra parte dell'Oceano non era nessuno, soltanto un argentino bianco magrolino, con il nasone e i capelli lunghi che davano già qualche segno di recessione. Manu si è dovuto ricostruire una carriera e riconquistare il rispetto da zero, con le sole proprie forze, nella squadra e con l'allenatore più esigente e competitivo dell'epoca. E lo ha fatto così bene da rimanerci poi per 16 anni, fino a quando, all'alba dei 41, ha issato bandiera bianca dopo averci riflettuto a lungo. Non tanto perché il basket gli sarebbe mancato, ma perché lui stesso sarebbe mancato al basket, aprendo un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi.

Manu Ginobili è stato grandissimo protagonista della Generacion Dorada, la nazionale argentina che vinse l'oro alle Olimpiadi di Atene 2004.Getty Images

Tutti hanno amato Manu Ginobili, compagni, avversari, allenatori, tifosi. È stato un idolo per milioni di persone per la sua semplicità, genuinità e forza d'animo che lo ha portato a eccellere ovunque si sia cimentato: quattro anelli, due volte All-Star, e quella medaglia olimpica della Generacion Dorada argentina che ha scritto una pagina di storia probabilmente irripetibile nella pallacanestro moderna. Vincente ma modesto, Manu è stato il simbolo del giocatore che ce l'ha fatta con le proprie forze, ispirando una generazione intera, la stessa che si è poi affacciata in NBA a cavallo tra questo decennio e lo scorso. La sua maglia, la #20 neroargento, ora sta lassù dove merita, al fianco di Tim Duncan. Grandi amici, grandi persone, grandi campioni.