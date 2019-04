Warriors-Rockets, Nuggets-Trail Blazers: i pronostici delle semifinali della Western Conference

(1) Golden State Warriors vs. (4) Houston Rockets

Pronostico: 4-3 Golden State

Record a parte, Warriors e Rockets sono le due migliori squadre dell'Ovest e questa serie potrebbe dire in anticipo chi volerà alle Finals. Purtroppo questo scontro arriva già al secondo turno ma promette enorme spettacolo: Golden State è andata in altalena contro i Clippers, piegati 4-2 ma perdendo ben 2 gare in casa; Houston ha steso 4-1 i Jazz iniziando forte ma finendo un po' in calando, amministrando forse energie fisiche e nervose per il grande duello. Già, perchè queste due squadre si ritrovano dopo la finale di Conference 2018, quando Houston sprecò un vantaggio di 3-2 e perse gara 7 in casa, un match segnato dall'assenza di Chris Paul e da una disastrosa striscia di 27 triple sbagliate consecutivamente!

I Rockets però sono una delle tre squadre ad avere un record positivo contro i due volte campioni in carica negli ultimi due anni (8-6 tra regular season e playoff), e in stagione hanno vinto tre gare su quattro (due a Oakland, una senza Harden). Se il "Barba" ha ancora energie e Chris Paul è in salute, i Rockets hanno una chance, almeno di portare la serie fino alla settima partita. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Stephen Curry, in difficoltà contro i Clippers per i soliti problemi alle caviglie. Golden State sa che contro Houston non può scherzare col fuoco, non può permettersi di giocare "con le marce", però ha dimostrato che quando tutti sono concentrati, Draymond Green in primis (27-0 quando lui va in tripla doppia), sono imbattibili, partendo da una difesa insuperabile. E poi c'è Kevin Durant, immarcabile: i 50 punti contro i Clippers in gara 6 sono il più chiaro messaggio che vuole il terzo titolo di fila.

Kevin Durant #35 of the Golden State Warriors drives against James Harden #13 of the Houston Rockets in the third quarter of Game Five of the Western Conference Finals of the 2018 NBA Playoffs at Toyota Center on May 24, 2018Getty Images

(2) Denver Nuggets vs. (3) Portland Trail Blazers

Pronostico: 4-3 Denver

Si annuncia una serie molto equilibrata quella tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. I Nuggets hanno impiegato 7 gare per superare i tenaci Spurs e tornare al secondo turno 10 anni dopo l'ultima volta (nel 2008-09 si fermarono alla finale di Conference) mentre i Blazers hanno travolto 4-1 i Thunder ribaltando tutti i pronostici che li vedevano ancora fuori al primo turno. Invece sono passati e hanno una fiducia smisurata in virtù di un Damian Lillard mostruoso, capace di viaggiare a 33 punti di media contro OKC e di chiudere la serie con la bomba da metà campo in gara 5 che tutti abbiamo ancora negli occhi.

Ecco, la grande fiducia dei Blazers e un Lillard formato MVP potrebbero essere le carte a favore di Portland però non va dimenticato che Denver ha il fattore campo, ha vinto 3 dei 4 confronti in regular season (tutte le sfide con uno scarto in singola cifra, ndr), ha un roster più completo in ogni ruolo (Murray e Harris nel backcourt, un super difensore come Craig e l'esperienza di Millsap) e ha un Nikola Jokic debordante. Il gigante serbo non sembra poter essere arginato (viaggia a 23 punti, 12 rimablzi e 9 assist in questi playoff), men che meno da un Enes Kanter con diversi problemi fisici. Se McCollum fa un passo avanti e Lillard tiene questo ritmo, i Blazers hanno una chance; Denver però sembra più completa e attrezzata, con più armi e più modi per poter vincere le partite e di conseguenza la serie.