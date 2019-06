Warriors vivi! Serie con Toronto sul 3-2: Curry e Thompson eroici, ma Durant va ko

Il cuore dei campioni batte ancora fortissimo. I Golden State Warriors vincono una gara-5 emozionante e accorciano sul 3-2 la serie delle NBA Finals 2019. La squadra di Steve Kerr vince ancora in casa dei Toronto Raptors per 106-105 al termine di una partita incredibile e che può davvero segnare un punto di svolta. Curry e Thompson meravigliosi, mentre Toronto si ferma sull’errore di Lowry che poteva valere uno storico titolo. E’ una serata, però, anche un po’amara per Golden State, perchè con ogni probabilità Kevin Durant ha terminato la sua stagione. Brutto infortunio ad inizio secondo quarto ed uscita in stampelle dalla Scotiabank Arena per l’ex OKC. I compagni, però, non hanno mollato e soprattutto eroici sono stati gli Splash Brothers: Curry (31) e Thompson (26) sono loro a vincere il match nel finale con tre triple consecutive. A Toronto non basta la doppia doppia di Kawhi Leonard (26 punti e 12 rimbalzi), con l’ex Spurs fantastico nell’ultimo e che aveva costruito da solo il break che sembrava essere decisivo. Lowry ha avuto il tiro della vittoria, tutto solo dall’angolo, ma il pallone ha sbattuto addirittura contro l’angolo del tabellone.

Il primo canestro della partita è una tripla di Curry. Anche Durant si iscrive subito al match con una tripla e i Warriors partono bene (8-2). Gasol segna i primi sei punti di Toronto, ma ancora Durant dall’arco fa male ai padroni di casa. Anche Thompson muove solo la retina da tre punti e Golden State resta avanti (19-12). Reazione di Toronto, che realizza un parziale di 8-0 e ancora con Gasol firma il sorpasso. Il finale di quarto è tutto di Durant e Golden State chiude avanti 34-28 con 11 punti dell’ex OKC.

La gioia per aver ritrovato il vero Durant per i Warriors dura ancora i primi due minuti del secondo quarto. Su un movimento offensivo contro Ibaka, KD prova l’incrocio in palleggio, ma gira malissimo il piede destro e crolla a terra, facendo capire subito di non potercela fare. Non si conosce l’entità dell’infortunio, ma sembra grave (domani ci saranno gli esami). Il giocatore esce tra gli applausi dei tifosi di Toronto, supportato da Iguodala e con anche Curry va negli spogliatoi. Le sue Finals sono probabilmente terminate qui.

C’è comunque la partita e i Warriors hanno una grandissima reazione nervosa. Kerr pesca dalla panchina un positivo DeMarcus Cousins. Sette punti di fila dell’ex Kings e Golden State arriva sul +11 (46-35). Toronto si riavvicina, viene ributtata indietro dal gioco da quattro punti di Steph Curry (39-52). I padroni di casa, però, costruiscono un parziale da 17-5. Gasol diventa un fattore, Leonard comincia a segnare e il canestro di Siakam vale il -1 (56-57). Il quarto, però, si chiude con la tripla di Curry e il tap-in di Iguodala, che valgono il +6 per Golden State all’intervallo (62-56).

Al rientro dagli spogliatoi Thompson porta subito Golden State sul +10, ma, come in tutta la serie, Toronto ha un VanVleet meraviglioso e ritorna sul -4 (63-67). Curry subito risponde dall’arco e apre un 10-0 di parziale che vale il +14 per gli ospiti. I Raptors replicano, però, anche loro con un altro incredibile 10-0 e si ritorna in equilibrio. Alla fine del terzo quarto il tabellone vede Golden State avanti 84-78.

Saranno dodici minuti epici. Steve Kerr dalla panchina trova canestri importanti con Cook e Bell, ma Toronto replica con uno scatenato Serge Ibaka. Tripla di Draymond Green e poi schiacciata di Powell. A cinque minuti dalla fine Warriors avanti 95-93. E’ il momento di Kawhi Leonard. Dieci punti di fila da campione e Toronto che sembra mettere il sigillo su gara-5 e soprattutto sul titolo (103-97). Golden State, però, ha qualcosa di speciale dentro e soprattutto Curry e Thompson sono due giocatori unici. Tripla di Klay, poi lo segue per il pareggio Steph e poi ancora Klay brucia la retina dall’arco a 56 secondi dalla fine (106-103). Cousins fa prima interferenza a canestro su Lowry e poi commette fallo in attacco. Toronto ha l’ultimo tiro, ma l’epilogo non è quello sperato dai Raptors con il "palo" colpito dallo stesso Lowry autore della tripla sciagurata sulla sirena.

Il tabellino della partita

TORONTO RAPTORS – GOLDEN STATE WARRIORS 105-106 (28-34, 28-28, 22-22, 27-22)

Toronto : Lowry 18, Green 4, Leonard 26, Siakam 12, Gasol 17, VanVleet 11, Ibaka 15, McCaw, Powell 2

Golden State : Curry 31, Thompson 26, Durant 11, Iguodala 5, Green 10, Cousins 14, Looney 4, Livingston, Cook 3, McKinnie, Bell 2, Bogut