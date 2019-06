Zion Williams-RJ Barrett: la Summer League si apre col duello tra le star di Duke

Rispettivamente prima e terza scelta del draft, Zion Williamson e RJ Barrett hanno giocato assieme in quella Duke destinata a vincere il titolo collegiale ma poi sgambettata da Michigan State nelle Elite 8. Ora, si ritroveranno l'uno contro l'altro in maglia Pelicans e Knicks nella prima partita ufficiale da professionisti, debuttando venerdì 5 luglio alla Summer League di Las Vegas. Williamson tornerà in campo il giorno successivo, 6 giugno, nella partita tra New Orleans e Washington Wizards, dove affronterà Rui Hachimura, prodotto di quella Gonzaga eliminata dalla Texas Tech dell'azzurro Davide Moretti, il primo giocatore giapponese a essere scelto al primo giro del draft.

La Summer League di Las Vegas accoglierà tutte e 30 le squadre NBA, più le squadre nazionali di Cina e Croazia, per un totale di 32 complessive: dopo una fase iniziale di cinque gare in formato round-robin, le otto franchigie con il miglior record si qualificheranno ai playoff, che termineranno il 15 luglio con la finale. Oltre a Las Vegas, si disputeranno anche le Summer League di corollario a Sacramento e Salt Lake City, con partenza il 1° luglio: nella seconda, potrete vedere subito in azione Ja Morant, seconda scelta del draft dei Memphis Grizzlies.

Il calendario delle Summer League 2019

1-3 luglio: Salt Lake City Summer League (Spurs, Cavaliers, Grizzlies, Jazz)

1-3 luglio: California Classic (Heat, Lakers, Warriors, Kings)

5-15 luglio: Las Vegas Summer League (30 squadre NBA + Cina e Croazia)