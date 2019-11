Altro caso di doping in NBA: John Collins squalificato per 25 partite

Dopo Wilson Chandler (Nets) e Deandre Ayton (Suns), un altro cestista Nba è risultato positivo all'antidoping. L'ala degli Atlanta Hawks John Collins è stato squalificato per 25 gare per esser risultato positivo a un ormone della crescita. La squalifica partirà già da stanotte nell’impegno contro gli Spurs, terminerà il 22 dicembre e potrà tornare in campo il 24 a Cleveland.

" Sono incredibilmente frustrato e deluso da me stesso. Sono sempre stato incredibilmente attento a ciò che assumo, ma ho preso un integratore che è stato contaminato con una sostanza illegale "

Collins dovrà rinunciare ad oltre 620mila dollari, visto che in NBA le squalifiche comportano il non pagamento dello stipendio. Finora Collins ha viaggiato con una media di 17 punti e 8,8 rimbalzi di media in 32 minuti.