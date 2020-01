I Milwaukee Bucks battono gli Charlotte Hornets 116-103 all’AccorHotel Arena di Parigi, dove l’NBA fa tappa per la prima volta dopo gli anni all’O2 Arena di Londra. In una cornice insolita per due squadre d’oltreoceano ma dove il pubblico risponde presente riempiendo rumorosamente il palazzo situato a Bercy – sede già nota agli sportivi per il torneo Master 1000 di Tennis – è l’uomo più atteso, l’MVP in carica Giannis Antetokounmpo, a essere assoluto protagonista (30 punti, 16 rimbalzi e 6 assist), conducendo i Bucks al successo dopo una partita a inseguire per tre quarti.

Dopo la parata iniziale, con il ricordo del compianto David Stern – menzionato nella conferenza pre-partita da Adam Silver e onorato dal minuto di silenzio prima del match – e la premiazione del francese ex MVP e campione NBA Tony Parker, la partita scorre via liscia con difese rivedibili e giocate offensive da campetto accompagnate da sottofondo musicale che nemmeno nello shoot-around della mattina. Sono gli Hornets a scavare il primo solco (12-4), ma il più classico degli inizi da regular season americana con pubblico parigino in visibilio a ogni sospiro del connazionale Nicolas Batum, non è considerabile una sfida a tutti gli effetti. Primi 12 minuti in archivio 31-24 con l’MVP che si accende con una giocata scalda piazza nel finale, purtroppo fermata da un fallo che non gli consente la schiacciatone con and one. Sono Graham e Rozier a tenere gli Hornets avanti anche nel 2o parziale neutralizzando difensivamente tiratori come Middleton e Korver. Antetokounmpo si scrolla di dosso il jet lag parigino con stoppata e schiacciata (11 punti e 7 rimbalzi nei primi 13’) e riporta a contatto Milwaukee (49-47) all’intervallo.

Il secondo tempo è una partita vera. Graham e Monk bombardano il canestro dei Bucks consentendo agli Hornets – padroni di casa per l’occasione – di tenere la testa avanti. Dall’altra parte però Bledsoe, Antetokounmpo e qualche bella accelerazione del “nostro” Donte DiVincenzo tengono i Bucks in piena corsa per regalare al pubblico di Parigi un gran finale. 78-78 al 30’. Primo vantaggio “ospite” alla prima palla del 4o periodo, con le rotazioni di Budenholzer che funzionano. Giannis (salito in un amen a 24+15) innesca le marce alte e, insieme a Korver, cambia l’andamento del match mandando avanti i suoi di 10. Il gap si allarga e The Freak è sempre più trascinante: chiude a 30 punti, 16 rimbalzi e 6 assist, ben contornato dai 20 di Bledsoe e dai 16 di Hill. Finisce 116-103 e il pubblico di Parigi torna a casa con una prima da potersi ricordare.

Le parole dei protagonisti

Adam Silver (commisioner NBA)

" Parigi è una città bellissima dove portare l’NBA, torneremo anche l’anno prossimo. David Stern avrebbe voluto essere qui, era un grande ammiratore di questa città. Senza di lui l’NBA di oggi sarebbe diversa, la sua visione ha cambiato tanti in questa lega, e anche Michael (Jordan) lo sa bene "

Michael Jordan (proprietario Charlotte Hornets)

" Parigi è dove ho portato il mio marchio; la relazione con il Paris Saint Germain è stata facile. Questa città è meravigliosa, è fashion! Io e LeBron? Giochiamo in ere diverse, è difficile fare comparazioni, ma ora è il miglior giocatore del mondo. Mi piace guardarlo e godermi gli altri talenti presenti nella nostra lega, anche i tanti europeo "