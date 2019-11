Quattro le partite disputate in questa notte NBA, un po’ meno ampia del solito, ma con tanti temi e tante emozioni da raccontare.

Tutti gli occhi puntati sul ritorno in campo di Carmelo Anthony in maglia Portland Trail Blazers (privi di Damian Lillard) finiscono per osservare, invece, la vittoria dei New Orleans Pelicans per 115-104, dopo un terzo quarto che risulta sostanzialmente decisivo e nel quale Nicolò Melli s’inventa buona parte della prestazione da 14 punti, 6 rimbalzi e 4 assist in poco più di 27 minuti che ne conferma l’ottimo momento. Miglior realizzatore dei Pelicans è Jrue Holiday con 22 punti e 10 assist, seguito da Brandon Ingram con 21 e da JJ Redick con 18. Per “Melo“, invece, 10 in 23 minuti e mezzo, con i veri protagonisti della serata Blazers che sono CJ McCollum (22) e Hassan Whiteside (14 e 14 rimbalzi).

Nel match più importante della notte, allo Staples Center, si danno battaglia i Los Angeles Lakers e gli Oklahoma City Thunder: la resistenza degli ospiti è feroce, con tentativo di rimonta e un eccellente Danilo Gallinari da 25 punti in 30 minuti, oltre a Dennis Schroder che ne mette a segno 31 nello stesso arco di tempo, ma sono i padroni di casa a vincere per 112-107 con LeBron James che arriva di nuovo alla tripla doppia con 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, benché una menzione d’altissimo onore la meriti Anthony Davis con i suoi 34 punti. James, in particolare, diventa con oggi l’unico giocatore ad aver messo a segno una tripla doppia contro ogni singola franchigia del panorama NBA.

Riescono a cogliere il terzo successo della stagione i Golden State Warriors (o meglio ciò che ne rimane intorno a Draymond Green), che battono per 95-114 i Memphis Grizzlies. Il protagonista della serata è Alec Burks con 29 punti, mentre Green mette a segno una doppia doppia particolare, perché effettuata con rimbalzi (10) e assist (11), lasciando che siano i compagni a offrire l’apporto decisivo. Per i Grizzlies 20 di Ja Morant e 18 di Dillon Brooks.

Una rimonta con 41 punti nell’ultimo quarto consente ai Sacramento Kings di portare a casa la vittoria contro i Phoenix Suns, costretti a soccombere per 120-116. La notte è quella d’autore per Bogdan Bogdanovic, che piazza 31 punti uscendo dalla panchina e si giova anche di parte dei 14 assist di Cory Joseph, mentre Richaun Holmes termina con 20 punti e 15 rimbalzi e Nemanja Bjelica con 17. Ai Suns non basta una brillante prestazione di Devin Booker con 30 punti.

Questi i risultati della notte NBA:

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 94-115

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 115-104

Sacramento Kings-Phoenix Suns 120-116

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 112-107

federico.rossini@oasport.it