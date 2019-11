Austin Rivers fa espellere papà Doc! Rockets-Clippers è una questione di famiglia

Il momento più bello ed esilarante della notte NBA arriva dal Toyota Center di Houston dove è andata in scena la sfida tra i Rockets e i Los Angeles Clippers, vinta dai texani di James Harden per 102-93. Un momento che di certo non è stato uno spot in favore del rapporto padre-figlio quello tra Austin e Doc Rivers, rispettivamente giocatore dei Rockets e allenatore dei Clippers. Infatti, sul finire della partita, Doc ha iniziato a protestare con gli arbitri e Austin ha iniziato a mimare il segno della "T" affinchè gli venisse assestato un fallo tecnico. Poi, con Doc espulso, Austin ha "buttato benzina sul fuoco" salutandolo con la mano mentre il papà si dirigeva verso gli spogliatoi.

Non contento, Austin Rivers nel post partita ha twittato: "Quest'anno la festa per il Ringraziamento sarà strana".