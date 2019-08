Basket NBA, co-fondatore Alibaba vicino ad acquisire Brooklyn Nets

Joseph Tsai, co-fondatore del colosso cinese del commercio elettronico Alibaba, sarebbe a un passo dall'acquisizione dei Brooklyn Nets di Nba dall'imprenditore russo Mikhail Prokhorov. 'New York Post', 'New York Times' e 'Espn' riferiscono che l'accordo è vicino e che l'imprenditore taiwanese-canadese rileverebbe il rimanente 51% delle quote club che attualmente non possiede. Tsai ha acquistato il 49 percento dei Nets l'anno scorso per 1 miliardo di dollari, con la possibilità di acquistare più azioni prima dell'inizio della stagione 2021-22. L'accordo, secondo i media, dovrebbe essere annunciato questa settimana e ha un valore di 2,35 miliardi: se confermata, sarà la cifra più alta mai pagata per una squadra sportiva americana. Secondo 'Forbes' Tsai ha un patrimonio netto stimato in 9,4 miliardi di dollari.