Belinelli e Gallinari, un pensiero per l'Italia sui social: "L'Italia non è l'unica colpita"

Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Due italiani in NBA che non hanno dimenticato il loro legame con il Bel Paese, anzi, in questo momento di grande difficoltà regalano un pensiero social a chi purtroppo sta vivendo una brutta situazione in questo momento.

" È il momento più difficile che si ricordino anche i miei genitori, ma l’Italia ha un servizio sanitario pubblico e tutti possono ricevere cure. L’Italia non è l’unico paese colpito "

Gallinari dedica un pensiero ai suoi nonni, che vivono a Lodi.