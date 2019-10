Brutte notizie per i Pelicans: Zion Williamson infortunato e ai box per alcune settimane

Subisce subito uno stop la corsa di Zion Williamson: il gioiello dei New Orleans Pelicans, prima scelta assoluta all'ultimo Draft, dovrà iniziare la regular season NBA 2019-20 in infermeria a causa di un problema al ginocchio destro. Il talento da Duke, protagonista finora di una preseason scoppiettante con lampi da assoluto fenomeno, dovrà osservare un periodo di riposo di alcune settimane, fa sapere ESPN, anche se sono stati esclusi danni gravi alla gamba. Zion non sarà con la squadra per l'ultima partita di prestagione contro i New York Knicks, soprattutto salterà l'opening night sul campo dei Toronto Raptors campioni in carica nella notte tra martedì e mercoledì.

"Non è morto, ragazzi", ha detto con un sorriso Alvin Gentry, coach dei Pelicans, parlando con i cronisti a proposito di Williamson e aggiungendo che l'infortunio potrebbe essere arrivato nella partita contro i San Antonio Spurs del 13 ottobre. Il fenomeno del South Carolina, che anche a Duke aveva avuto un infortunio al ginocchio destro nel famoso match in cui gli "esplose" la scarpa, in preseason stava viaggiando con numeri surreali: 23.3 punti e 6.5 rimbalzi col 71.4% al tiro in 27.3 minuti di media di utilizzo. E' chiaro che per un giocatore sotto i 2 metri ma con un peso superiore ai 130 kg e con un gioco che fa dell'atletismo e dell'esplosività la sua base, il rischio di infortunio è più alto e quindi New Orleans deve avere la massima cautela.

Con Zion ai box, potrebbe esserci più spazio fin da subito per Nik Melli, magari addirittura in quintetto: l'azzurro ed ex Fenerbahce, che in preseason viaggia a quasi 9 punti e 6 rimbalzi di media in 17' di utilizzo, ha fatto vedere le sue doti di passare il pallone, di leggere il gioco, di andare forte a rimbalzo e soprattutto di aprire il campo con la pericolosità al tiro da tre.