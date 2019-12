Canestro non dato a Harden: decisione entro metà mese. Ha pesato nel ko con gli Spurs?

Resta aperto il "caso" del canestro non dato a James Harden nella gara di San Antonio tra Spurs e Houston Rockets. La franchigia del proprietario Tillman Fertitta ha inviato una protesta ufficiale alla NBA per la mancata concessione di 2 punti assolutamente regolari e non visti dagli arbitri, e pare che si dovrà attendere qualche giorno per avere un responso dal commisioner Adam Silver. Infatti, le squadre avevano 5 giorni per presentare un reclamo dimostrando che è avvenuto un errore "evidente" (la sfida si è giocata il 4 dicembre, ndr) e successivamente la Lega ne ha altri 5 per dare un esito.

Tutto gira attorno al concetto di "evidenza": secondo Marc Stein del New York Times, una delle penne più informate del panorama NBA, gli Houston Rockets devono dimostrare una concomitanza diretta tra quel canestro non convalidato e il risultato della partita per poter ottenere di rigiocarla integralmente o almeno gli ultimi 8 minuti, quelli successivi al "fattaccio". Non è semplice per i Rockets vincere questa battaglia perchè, al netto che l'errore è evidente, è difficile che abbia pesato così tanto in una partita che la squadra di Mike D'Antoni conduceva 102-89 a 7'53" dal termine e che poi ha perso 135-133 al secondo overtime.