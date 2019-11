Carmelo Anthony torna in NBA! Ha firmato con Portland fino a fine stagione: "Con la maglia n° 00"

La notizia era ormai nell’aria, ma in giornata è arrivata l’ufficialità del passaggio di Carmelo Anthony ai Portland Trail Blazers, con l’ala classe ’84 che ha firmato un contratto di un anno non garantito a 2,15 milioni di dollari. Dovesse rimanere nel roster fino a gennaio, il contratto diventerebbe garantito fino a fine stagione. Indosserà la maglia n° 00 e debutterà già nella notte contro i New Orleans Pelicans al King Center.

" Perché a Portland? Ho sempre avuto un occhio di riguardo per Portland. Semplicemente non è successo in altri tempi. Ora, però, sembra che sia l’opportunità perfetta. Guardo al team e dico ‘Questo è quello che posso dare, qui è dove posso aiutare’. Può funzionare solo se tutte le parti vanno nella stessa direzione. Quel che è stato è stato, non posso rimuginarci sopra. Ho imparato. Questo è accaduto in un momento della mia vita in cui ho molta chiarezza e comprensione di differenti situazioni, semplicemente la vita. Il mio approccio è totalmente differente. [Carmelo Anthony] "

5a maglia in NBA: ultima presenza con Houston

Sarà la quinta maglia in NBA per Melo dopo Denver Nuggets, NY Knicks, Oklahoma Thunder e Houston Rockets. Anthony è fermo da quasi un anno, dopo l'esperienza non positiva in Texas durata solo 10 gare (poi Houston l’ha scambiato con Chicago il 22 gennaio 2019, ma non è mai sceso in campo con i Bulls). È uno dei giocatori più forti della storia della NBA, con diversi record all'attivo e 10 convocazioni agli All-star game, ma non ha mai vinto l'anello in carriera.

Il più medagliato nella storia delle Olimpiadi nel basket

Carmelo Anthony è il cestista più medagliato nella storia dei Giochi Olimpici. 4 Olimpiadi per lui e 4 medaglie: bronzo ad Atene 2004, poi i tre ori consecutivi a Pechino, Londra e Rio de Janeiro. È anche il miglior marcatore della Nazionale USA nella storia delle Olimpiadi. In 63 presenze con la Nazionale (amichevoli incluse) sono 926 i punti realizzati, con una media di 14.6 a partita.