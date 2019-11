Carmelo Anthony torna in pista! Ha firmato con i Portland Trail Blazers di Lillard

Secondo ESPN Carmelo Anthony ha trovato l'accordo con i Portland Trail Blazers: firmerà nelle prossime ore un contratto non garantito da 15.000 dollari al giorno sino al 7 gennaio 2020; se per allora avrà convinto coach Terry Stotts l’accordo diventerà vincolante sino a fine stagione. Il grande ritorno sui parquet NBA, quello più atteso, si sta dunque per materializzare dopo mesi di chiacchiericcio.

Sempre stando alla ricostruzione dell’autorevolissimo portale di news statunitense il president of basketball operation dei Blazers Neil Olshey e l’agente di Melo Leon Rose erano rimasti in contatto sin dalla pre season e già in passato la franchigia dell’Oregon aveva provato a strappare il cestista ai Knicks. Ora, finalmente, il matrimonio verrà officiato sancendo il ritorno del 19esimo miglior marcatore NBA.

Melo è stato ingaggiato per ricoprire il ruolo di ala forte, rimasto scoperto ai Blazers dopo l’infortunio di Zach Collins; i Blazers hanno disperato bisogno di risalire la china visto che occupano la penultima piazza a Ovest davanti unicamente ai derelitti Warriors. Riuscirà Melo a ritrovare il suo basket dopo le deludenti parentesi a Oklahoma city e Houston intengrandosi con la premiata ditta Damien Lillard-CJ McCollum.

Appuntamento fissato per domenica notte alle 02:30, quando l'ex uomo franchigia dei New York Knicks debutterà con Rip City contro gli Spurs di coach Popovich.