Arrivano novità dagli Stati Uniti per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Nella NBA, ferma dopo i casi di positività di Rudy Gobert e successivamente di Donovan Mitchell degli Utah Jazz, è emerso un nuovo positivo, ovvero il 24enne dei Detroit Pistons Christian Wood. Si tratta del primo giocatore non di Utah ad avere contratto il virus. Wood aveva giocato il 7 marzo proprio contro Utah, realizzando 30 punti e stabilendo il proprio record realizzativo in carriera.

