Comincia a muoversi qualcosa sul fronte della NBA, e della conclusione della stagione 2019-2020 (va detto che la cancellazione non è mai stata realmente presa in considerazione fino a questo momento).

Come riportato da Adrian Wojnarowski, storico insider di ESPN, la massima lega professionistica americana autorizzerà il ritorno ad allenarsi in quegli Stati che permettono di riaprire i centri di allenamento delle franchigie, a seguito dell’allentamento delle misure più restrittive adottate contro la pandemia di coronavirus. La ripresa sarà però consentita soltanto a titolo individuale e volontario; le sessioni di gruppo sono ancora bandite. In quegli Stati in cui, invece, ci sono restrizioni che verranno estese, la NBA lavorerà direttamente con le franchigie: è il caso della California e di New York.

La stagione NBA 2019-2020 è ferma dal 12 marzo a causa della pandemia di coronavirus e della positività di Rudy Gobert degli Utah Jazz, che ha portato allo stop in meno di mezz’ora. Di recente è stato rivelato che i giocatori che hanno contratto il virus sono più di quelli pubblicamente dichiarati, ma la scelta è stata quella di proteggerne la privacy.

