Coronavirus: anche l'Arco Arena di Sacramento diventa un ospedale

L’Arco Arena, ex casa dei Sacramento Kings, diventa un ospedale per i malati californiani di Coronavirus, la pandemia che da più di tre settimane ha costretto anche la regular season NBA a fermarsi. Come riporta Repubblica, i Kings hanno messo a disposizione l’arena che, una volta attrezzata, potrà accogliere 360 malati anche grazie al contributo da 250.000 dollari versato dal proprietario della franchigia, l’imprenditore di origine indiane Vivek Ranadivé.

" A nome di tutta la famiglia Kings, il nostro cuore è con le persone che stanno soffrendo a causa della pandemia – spiega Ranadivé in un comunicato -. La California è sempre stata una guida per gli Stati Uniti e per il mondo intero e siamo felici della decisione presa dal governatore Newsom di mettere davanti a tutto la salute e la sicurezza dei cittadini "

" La nostra comunità e le sue necessità rappresentano la nostra priorità, per questo siamo orgogliosi di poter aiutare Sacramento mettendo a disposizione lo spazio per accogliere i malati. Stiamo donando maschere per mettere in sicurezza le persone e intraprenderemo anche altre iniziative. Sappiamo che soltanto insieme possiamo vincere la battaglia contro questo nemico invisibile "

L'ARCO Arena aveva chiuso i battenti per la NBA con il trasferimento dei Kings al nuovo Golden 1 Center, un’arena pubblica che aveva scongiurato nel 2015 l’ipotesi di relocation della franchigia. Il vecchio impianto, diventato nei primi anni 2000 uno dei più caldi dell’intera NBA, ha ospitato nel 2001 una delle serie di playoffs più belle di sempre, la finale di conference tra Kings e Los Angeles Lakers di Shaquille O’Neal e Kobe Bryant.

Una serie che vide i Lakers uscire vittoriosi solo in gara7 e solo dopo un tempo supplementare, grazie anche a un incredibile errore allo scadere dei tempi regolamentari di Peja Stojakovic, e che segnò la consacrazione del giovane Mike Bibby quale point guard tra le migliori della lega. Dopo quella stagione, i Sacramento Kings di coach Rick Adelman non sarebbero più tornati in finale di conference. Dopo averla spuntata in gara7, i Lakers vinsero il loro terzo titolo NBA consecutivo battendo in finale 4-0 i New Jersey Nets di Jason Kidd.