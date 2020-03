Coronavirus, Gobert chiede scusa: "Ho sottovalutato la cosa, non sapevo di essere infetto"

Dopo la positività, le scuse. Rudy Gobert, il primo caso coronavirus confermato nella NBA, ha utilizzato il proprio profilo Instagram per fare ammenda in seguito al comportamento avuto qualche giorno fa in conferenza stampa. Il giocatore francese si era reso protagonista di un siparietto poco edificante, andando a toccare volontariamente i microfoni e gli smartphone dei giornalisti, sprezzante dell'emergenza sanitaria. Poco prima di scoprire di essere stato contagiato.

" Voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto nelle ultime 24 ore. Ho provato tantissime emozioni da quando ho saputo della mia diagnosi… soprattutto paura, ansia e imbarazzo. La prima e più importante cosa è che voglio scusarmi pubblicamente con le persone che potrei aver messo in pericolo. In quel momento non avevo idea di essere infetto. Sono stato sconsiderato e non ho scuse. Spero che la mia storia serva come monito e che porti tutte le persone a prendere la situazione seriamente. Farò tutto ciò che mi è possibile per supportare gli altri, usando la mia esperienza per educare le persone e prevenire la diffusione del virus. La mia salute è nelle migliori mani e mi riprenderò completamente. Grazie per il vostro supporto. Incoraggio tutti a intraprendere i passi necessari per rimanere al sicuro e in salute. Con affetto. "

Gli Utah Jazz hanno effettuato 58 tamponi sul resto del team e dello staff ed è stato trovato positivo anche Donovan Mitchell. Nel frattempo il commissioner NBA Adam Silver ha annunciato la sospensione del campionato per un mese, prima di rivalutare la situazione e capire se ci saranno le condizioni per tornare sul parquet.