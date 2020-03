Coronavirus, la NBA invita i giocatori a evitare high-five e autografi

L'allarme Coronavirus sbarca nella NBA: domenica è stato inviato un memo, un documento redatto dalla lega, a tutte le squadre raccomandando di evitare gli "high-five" e la firma di autografi ai tifosi. Una misura di sicurezza per ridurre al minimo il rischio contagio, dopo gli ultimi casi di virus ravvisati negli States.

10 i consigli dati dalla Lega ai giocatori NBA: tra questi evitare di prendere in mano oggetti come come penne, pennarelli, palloni e maglie dai cercatori di autografi e il consiglio di sostituire gli high-five coi tifosi con un semplice fist bump (pugnetto).

Come la prendono i giocatori?

Ci sono già le prime reazioni "negative" tra i giocatori NBA: Kemba Walker fa sapere che "Continuerò a firmare autografi, al massimo porterò il mio pennarello personale", mentre Jimmy Butler è più categorico: "Continuerò a essere la persona che sono sempre stato, e sono certo che così faranno tutti"