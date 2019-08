DeMarcus Cousins, che sfortuna! Rottura del crociato in allenamento

Los Angeles Lakers in apprensione per le condizioni di DeMarcus Cousins. Il centro, neo acquisto dei gialloviola, andrà incontro a un lungo stop per un grave infortunio al ginocchio: secondo le fonti citate di Espn, si tratta di rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, come confermato dall'agente del giocatore.

'Boogie', che in carriera ha già patito diversi problemi fisici, salterà gran parte della prossima stagione NBA, al via il 22 ottobre. Ma solo dopo gli accertamenti clinici potranno essere confermate la diagnosi e i possibili tempi di recupero. Cousins si è infortunato in allenamento, sbattendo il ginocchio contro quello di un altro giocatore.