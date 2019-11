Doncic fa la storia, buona la prima della coppia Leonard-George. Vittorie di Milwaukee e Denver

Undici partite in una notte NBA ricchissima. Cominciamo il nostro recap dal fondo e dall’ultima sfida giocata, quella tra i Los Angeles Clippers e i Boston Celtics, che segnava anche la prima insieme tra Kawhi Leonard e Paul George. Un esordio felice per la nuova coppia, con i Clippers che si sono imposti 107-104 dopo un tempo supplementare. Ottimo il contributo di Paul George, che messo a referto 25 punti, mentre Kawhi Leonard ha chiuso con 17 punti. Decisivi anche dalla panchina i 27 punti di Lou Williams, mentre a Boston non sono bastati i 30 punti di Jayson Tatum, che ha segnato anche la tripla del pareggio nel finale di ultimo quarto.

Altro big match della notte è quello che ha visto la vittoria di Denver contro Houston per 105-95. Terzo successo consecutivo per i Nuggets, che si portano al secondo posto in classifica nella Western Conference. Grande prestazione di Nikola Jokic, che ha chiuso con una doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi. In casa Rockets non bastano i 27 punti di James Harden e i 25 di Russell Westbrook.

Quinta vittoria consecutiva dei Milwaukee Bucks, che si impongono 135-127 contro gli Atlanta Hawks. Un successo maturato nel terzo quarto, chiuso con un parziale di 38-22 in favore della squadra di coach Mike Budenholzer. Giannis Antetokounmpo è come sempre il grande protagonista con 33 punti e 11 rimbalzi a referto, ma oltre al greco importante anche il contributo di Eric Bledsoe, autore di 28 punti. Per Atlanta buonissima la prestazione del rookie De’Andre Hunter, che chiude con il suo career high da 27 punti (anche 11 rimbalzi).

Restando sempre nella Eastern Conference da segnalare le vittorie di Toronto e Philadelphia. I Raptors hanno sconfitto gli Orlando Magic (infortuni per Vucevic e Gordon) per 113-97 grazie soprattutto ai 24 punti di Fred VanVleet; mentre i Sixers hanno sconfitto i New York Knicks per 109-104 con un ultimo quarto da 35-25. Decisivi i 23 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid, ma da segnalare anche la prima tripla segnata in NBA di Ben Simmons, che ha chiuso con 18 punti e 13 assist.

Luka Doncic riscrive la storia della NBA, diventando il giocatore più giovane di sempre a realizzare due triple doppie consecutive. Un record che apparteneva in passato ad Oscar Robertson e che lo sloveno ha rotto tra la sfida con i San Antonio Spurs e quella di ieri notte con i Golden State Warriors. Nella netta vittoria per 142-94 Doncic ha chiuso con 35 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

Bella vittoria degli Utah Jazz sui Minnesota Timberwolves per 103-95 con 30 punti di Bojan Bogdanovic. Continua, invece, la crisi dei San Antonio Spurs, arrivati al settimo ko consecutivo dopo la sconfitta con i Washington Wizards, che si sono imposti per 138-132 sulla squadra di Popovich con 33 punti di Bradley Beal. Per Marco Belinelli dieci punti in 13 minuti di gioco.

Quarto successo di fila per i Miami Heat, che vincono 124-100 contro i Cleveland Cavaliers (29 punti di Duncan Robinson). Vittorie anche per i Brooklyn Nets (101-91 contro Charlotte, 22 punti di Allen) e dei Chicago Bulls (109-89 contro i Detroit Pistons, 24 punti di Markkanen).

Questo il riepilogo dei risultati

Philadelphia 76ers-New York Knicks 109-104

Washington Wizards-San Antonio Spurs 138-132

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks 127-135

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 101-91

Dallas Mavericks-Golden State Warriors 142-94

Miami Heat-Cleveland Cavaliers 124-100

Toronto Raptors-Orlando Magic 113-97

Chicago Bulls-Detroit Pistons 109-89

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 95-103

Denver Nuggets-Houston Rockets 105-95

Los Angeles Clippers-Boston Celtics 107-104