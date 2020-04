L'ala di Golden State ha sparato a zero contro tutti durante "All the smoke", il podcast tenuto da Matt Barnes e Stephen Jackson: "Barkley è geloso dei titoli che ho vinto! Le Finals coi Toronto Raptors? Non avrebbero avuto chance se in campo avessimo avuto Durant".

Parlare tanto, forse troppo, è da sempre uno dei "problemi" di Draymond Green, una delle stelle dei Golden State Warriors. Invitato da due ex Warriors come Matt Barnes e Stephen Jackson nel loro podcats, "All the smoke", l'ala da Michigan State ne ha approfittato per alzare il volume della radio e parlare di tutto, senza porsi troppi problemi. Tra gli argomenti non potevano mancare Kevin Durant, l'ex compagno con cui ha vinto due titoli NBA, e Charles Barkley, da sempre grande critico del giocatore soprannominato "Orso Ballerino".

Voglio bene a Kev, ma far pensare che se n'è andato per colpa mia? Maddai!

Green ha risposto così a tutti quelli che dicono che lui sia la causa dell'addio di Durant ai Warriors visto che i due avevano avuto una forte lite al termine di una partita persa contro i Clippers: "Se Kevin avesse voluto restare, mettendo come condizione che io dovessi andarmene... fidatevi, Bob Myers (il general manager, ndr) mi avrebbe chiamato e detto: 'Ti voglio bene, non ti cederò a una brutta squadra, ma dimmi dove vuoi andare'. Voglio bene a Kev, ma far pensare che se n'è andato per colpa mia? Maddai! Tu sei Kevin Durant: vuoi restare agli Warriors? Io sarei stato ceduto al volo".

E poi ha specificato che con Durant sano, i Warriors non avrebbero mai perso le Finals 2019 contro i Toronto Raptors: "Con il suo ritorno in campo non potevano fermarci. Mi ricordo in gara-5, ho guardato il tabellone e avevamo segnato qualcosa come 40 punti a metà del primo quarto. Se Kevin non si fosse fatto male, Toronto non avrebbe avuto una chance contro di noi".

Se avessimo avuto Durant in campo non avrebbero avuto una chance, contro di noi

E poi le bordate contro Charles Barkley.

Volete sapere qual è la verità? È geloso. Geloso che un altro giocatore della sua taglia possa fare meglio di lui

Dray ha detto chiaramente contro l'ex giocatore di 76ers, Suns e Rockets, ora opinionista per la TV: "Da quando sono entrato nella lega non fa altro che attaccarmi. È geloso del fatto che abbia avuto il successo che ho avuto, dei soldi che ho guadagnato, dei titoli che ho vinto, tutte cose che Charles Barkley non è mai riuscito a ottenere. Non è colpa mia se oggi i soldi sono diversi che al suo tempo. Charles Barkley si comporta come si comportano alcuni tifosi su Twitter. 'Io ho segnato più punti di Draymond Green'. Perfetto, bravissimo. Questo non vuol dire che sei stato meglio di me, che hai avuto sul gioco l'impatto che ho avuto io".

Infine parole al miele per gli attuali compagni a Golden State, Stephen Curry e Klay Thompson: "Penso di aver cambiato il gioco con l'aiuto di Steph Curry. Penso che Curry abbia cambiato il gioco col mio aiuto. E poi è arrivato Klay Thompson e noi tre assieme abbiamo cambiato la pallacanestro per sempre".

