Una tragica notizia sconvolge il mondo dello sport: Kobe Bryant è morto. Secondo quanto riportato da TMZ, il primo portale a riportare la notizia, il 41enne ex cestista avrebbe perso la vita a seguito di un incidente in elicottero nella località di Calabasas, in California. A bordo insieme a lui, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero state altre 4 persone. Non risulterebbero sopravvissuti. Sempre secondo quanto riferito da Tmz, i vigili del fuoro e i soccorritori intervenuti sul luogo dell'incidente non avrebbero potuto fare nulla se non constatare il decesso delle 5 persone coinvolte. A bordo dell'elicottero non era presenta Vanessa Bryant, la moglie di Kobe.

Seguono aggiornamenti.