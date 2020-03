Chiusura totale anche in NBA. Dopo la positività al coronavirus del giocatore degli Utah Jazz Rudy Gobert, anche la principale lega di basket al mondo ha deciso di sospendere per “almeno 30 giorni” l’attività agonistica. Stop ad allenamenti, partite, eventi. Stop a tutto. E come per tantissimi altri sport, ma anche per tantissime altre società e aziende, il danno economico di questo “lockout forzato” rischia di essere devastante. Il fitto calendario della pallacanestro a stelle e strisce piú vista al mondo, infatti, potrebbe non consentire slittamenti o tutti i recuperi di tutte le partite in programma nel prossimo mese. E ció significherebbe una rinuncia forza a circa 250 partite. Un numero troppo alto, che priverebbe le franchigie stesse di una considerevole fetta di ricavi stagionali.

Forbes: perdita stimata di circa un miliardo di dollari

Le franchigie NBA hanno generato più di 2,5 miliardi di dollari la scorsa stagione considerando ricavi da biglietti, suite, parcheggi e merchandising, il tutto escludendo i playoff. Cancellare circa un quinto della stagione, secondo le stime di Forbes, significherebbe rinunciare a circa 500 milioni di dollari complessivi. Cifra che potrebbe avvicinarsi a un miliardo di dollari (circa 900 milioni di euro), se consideriamo l’adeguamento dei pacchetti di sponsorizzazione e qualche cambiamento negli accordi sui diritti televisivi. Una eventuale cancellazione dei playoff alzerebbe notevolmente il danno, poiché i prezzi dei biglietti aumentano nella post season e gran parte dell'accordo tra TV e NBA è legato ai playoff (semplicemente perché gli spettatori aumentano e aumenta l’audience).

Possibile soluzione: non pagare salario ai giocatori, esiste un cavillo

I giocatori, a prescindere dall’esito delle decisioni future sul proseguo della stagione NBA, quasi sicuramente saranno pagati. Il proprietario di Dallas Mavericks, Mark Cuban, ha giustamente dichiarato mercoledì che troverà il modo di pagare i dipendenti dell'American Airlines Center, sede dei Mavericks. Kevin Love ha fatto una donazione di 100 mila dollari per lo stesso motivo ai suoi Cavaliers. Il giornalista Bobby Marks di ESPN ha peró riferito in queste ore che esiste un accordo nel contratto collettivo che potrebbe consentire all'NBA di non pagare i giocatori per le partite perse durante alcune tipologie di eventi, inclusa un'epidemia. Secondo l'accordo collettivo di contrattazione, articolo XXXIX, sezione 5, i giocatori perdono 1 / 92.6 del loro stipendio per ogni partita persa a causa di un evento di forza maggiore ("FME") - ciò si riferisce a eventi o condizioni che lo rendono impossibile per l'NBA di adempiere ai propri obblighi regolarmente. Sono coperti i seguenti eventi: "guerre o azioni belliche (effettive o minacciate e convenzionali o di altro tipo, comprese, ma non limitate a, guerre chimiche o biologiche o azioni belliche); sabotaggio, terrorismo o minacce di sabotaggio o terrorismo; esplosioni; epidemie; intemperie o disastri naturali, inclusi incendi, inondazioni, siccità, uragani, tornado, tempeste o terremoti; e qualsiasi ordine o azione governativa (civile o militare); purché comunque nessuno dei suddetti eventi o condizioni elencati sia sotto il ragionevole controllo della NBA o di una squadra NBA". Una norma che, se applicata, farebbe discutere, visto che sempre la ESPN avrebbe calcolato essere di circa 9 milioni di dollari la perdita del solo LeBron James nel caso.

L'NBA aveva già perso 400 milioni di dollari dalla Cina

Va ricordato che a fine 2019 era arrivato il famoso tweet che aveva incrinato i rapporti fra Cina ed NBA. In quel caso, appunto, un “cinguettio” di Daryl Morey, GM degli Houston Rockets, a favore dei manifestanti di Hong Kong che protestavano per una maggiore libertà contro il governo cinese, aveva scatenato l’ira della repubblica popolare asiatica che aveva deciso di non trasmettere più l’NBA sulla propria tv di stato. Il risultato? La lega americana aveva perso in questa stagione ben 400 milioni di dollari.