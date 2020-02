Fissata la data per i funerali di Kobe e Gigi Bryant: il 24/02 allo Staples Center

Kobe Bryant, la piccola figlia Gigi e le altre sette vittime del tragico incidente avvenuto scorso 26 gennaio a Calabasas verranno commemorate pubblicamente il prossimo 24 febbraio allo Staples Center di Los Angeles, casa di quei Lakers che il Mamba ha contribuito a riportare sul tetto del mondo dopo anni di oblio. Lo ha rivelato in esclusiva il Los Angeles Times: si attendeva ormai solo l'annuncio, anche se a onor del vero i tributi alla memoria della leggenda cestistica erano cominciati non appena la notizia della sua morte era diventata di pubblico dominio mediante un flusso costante di persone nei luoghi di culto di Kobe.

Non si può non pensare ai simboli celati dietro la data del funerale: il 24 infatti è lo storico numero della canotta giallo-malva di Kobe, mentre il 2 era il numero indossato da Gianna Bryant, la Mambacita erede designata dell'illustre papà, l'unica in famiglia a volerne raccogliere il testimone calcando i parquet con la medesima attitudine. Mamba Out, dunque: tutta Los Angeles si prepara a salutare per l'ultima volta il suo campionissimo.

Lo Staples Center non è nuovo a cerimonie di questa portata: il 7 luglio del 2009 aveva ospitato il funerale pubblico del leggendario artista pop Michael Jackson, scomparso il 25 giugno precedente. In tempi più recenti, sempre nella casa dei Lakers nella primavera del 2019 si erano tenuti i funerali del rapper di successo Nipsey Hussle, figura molto in voga nella West Coast - e non solo - ucciso a colpi di pistola fuori da un negozio di sua proprietà a Los Angeles. Il 24/02 il palazzetto piangerà il suo "figlio" prediletto: non a caso l'edificio era stato ribattezzato The House That Kobe Built, in riferimento al ventennio d'oro in cui Kobe ha vestito la canotta giallomalva facendo le fortune della franchigia californiana.