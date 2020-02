Un'edizione unica, particolare, sofferta. L'Hall of Fame 2020, ironia della sorte, è la prima occasione per l'eleggibilità di Kobe Bryant. Sono trascorse, infatti, quattro stagioni Nba da quando il cestista tragicamente scomparso lo scorso 26 gennaio in un incidente in elicottero sulle colline a ovest di Los Angeles si è ritirato. La cerimonia dell'annuncio delle 8 candidature per il premio alla carriera più ambito della pallacanestro oltreoceano si è svolta la scorsa notte allo United Center di Chicago dove è partito l'All Star Weekend con la Rising Stars Challenge, la sfida tra i migliori rookie (primo anno) e sophomore (secondo anno) dell'Nba mischiati tra due squadre con gli americani da una parte e gli stranieri dall'altra.

Video - Kobe Bryant finalista per l'Hall of Fame 2020: "Avremmo voluto fosse qui" 00:32

Della short list per l'Hall of Fame fanno parte anche Kevin Garnett (MVP nel 2004), Tim Duncan (che in carriera ha collezionato cinque anelli con i San Antonio Spurs), e Tamika Catchings, quattro ori olimpici e 10 volte All Star Wnba con le Indiana Fever. Si aggiungono le nomination di Eddie Sutton, quattro volte allenatore dell'anno in Ncaa, Rudy Tomjanovich, coach che ha guidato gli Houston Rockets a due titoli, Kim Mulkey, allenatrice dell’anno nel 2012 e Barbara Stevens che ha raccolto più di mille vittorie vincendo il titolo di Division II alla guida di Bentley University nel 2014.

Il meccanismo di ingresso nella Hall of Fame prevede una votazione da parte di altri Hall of Famers e giornalisti: ad ogni giocatore/allenatore servono almeno 18 voti su un totale di 24. Il comitato giudicante si riunirà nel weekend delle Final Four NCAA di inizio aprile a Springfield, città dove James Naismith inventò il gioco del basket e dove ha sede l'associazione, creata nel 1959 e che annovera più di 300 membri. La cerimonia di premiazione ufficiale, invece, si terrà sempre nel Massachusetts il prossimo 29 agosto.