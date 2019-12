Houston, rigettato il ricorso per il canestro negato a Harden: la vittoria resta agli Spurs

Dopo il ko del 4 dicembre all’AT&T Center, la squadra di Mike D’Antoni aveva presentato un ricorso formale alla NBA per evitare la sconfitta patita nel supplementare contro San Antonio (135-133 al secondo overtime). Anzi, i Rockets puntavano alla vittoria a tavolino o, perlomeno, la ripetizione degli ultimi 7'53" di partita, ovvero dal canestro negato ad Harden per una svista degli arbitri.

La NBA ha risposto tramite il commisioner Adam Silver: rigettato il ricorso di Houston! Nonostante l’aver ammesso lo sbaglio da parte degli arbitri di non assegnare il canestro a James Harden, sono stati i Rockets a non rispettare il regolamento...

Dopo il canestro non convalidato, infatti, secondo la regola del Coach Challenge, D’Antoni aveva tempo sufficiente per chiedere la revisione delle immagini a seguito del timeout. Niente di fatto dunque, un successo in meno in classifica per Houston.