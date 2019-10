I Lakers di Davis e James fanno già paura: travolti i Warriors nell'esordio in preseason

E' solo preseason NBA e conta come le amichevoli di fine luglio nel calcio, ma la vittoria dei Los Angeles Lakers per 123-101 sui Golden State Warriors è un segnale dell'enorme potenziale che hanno i gialloviola in vista della nuova stagione. I gialloviola di coach Frank Vogel, soprattutto di LeBron James e Anthony Davis, schiantano i vice campioni e rovinano la prima dei "Dubs" nel nuovissimo Chase Center, l'impianto da oltre 2 miliardi di dollari costruito a Mission Bay, nel cuore di San Francisco.

Partenza lanciata per i Lakers, 11-0, mentre i primi punti dei Warriors al Chase Center sono di Stephen Curry, 5 in fila. Alla prima pausa è 33-20 per i gialloviola, con un mostruoso Davis da 17 punti e 7 rimbalzi con 7/11 al tiro. Golden State arriva fino a -4 nel secondo periodo (45-41) ma non va mai oltre, chiude sotto 59-51 all'intervallo e poi nella ripresa c'è spazio per le seconde linee perchè, va ricordato, è solo la prima partita di preseason e le energie vanno dosate per bene.

Nei Lakers, senza Kuzma e l'ex di serata Cook, bene anche JaVale McGee, 13 con 10 rimbalzi, Troy Daniels, 14 punti, e Alex Caruso, 10 con 6 assist. Per Golden State stecca la prima D'Angelo Russell, 4 punti in 18' con 2/9 al tiro, mentre incoraggia la prova dei due rookies Jordan Poole, 17 con 4 triple, e Eric Paschall, 11 con 3 rimbalzi. Ora i gialloviola partiranno per la Cina dove giocheranno due partite contro i Brooklyn Nets, a Shanghai e a Shenzhen.

Il commento di LeBron James sull'esordio di Davis coi Lakers:

" AD è AD, è partito fortissimo e ci ha permesso di avere extra possessi con i suoi rimbalzi offensivi. Ha segnato i tiri che si è preso e credo abbia schiacciato 5 volte nel solo primo tempo. Molto bene anche il modo in cui abbiamo comunicato difensivamente: è un giocatore molto cerebrale, questo è stato un ottimo inizio per lui "

Le parole di coach Frank Vogel su Davis:

" Anthony Davis è un mostro, sarà difficili fermarlo contando chi sono i suoi compagni attorno a lui. Sono felicissimo del suo esordio e lo dovrebbero essere anche tutti i tifosi dei Lakers "