I risultati della notte: Antetokounmpo affonda i Blazers, Melli e Pelicans ok a Phoenix

Sono solo due le partite che si sono giocate nella notte NBA. Aprono i Milwaukee Bucks, primi ad est, che ospitano dei Portland Trail Blazers in grandissima crisi. A vincere sono proprio i padroni di casa, che si impongono col risultato di 137-129 in un match a punteggio altissimo, dove gli attacchi hanno dominato. Top scorer, per la franchigia del Wisconsin, un Eric Bledsoe da 30 punti. Giannis Antetokounmpo, invece, è autore di una tripla doppia da 24 punti, 19 rimbalzi e 15 assist. Per la compagine dell’Oregon ci sono 37 punti con 15/29 dal campo e 10 assist di CJ McCollum, mentre Skal Labissiere ne aggiunge 22 con 12 carambole e ben 5 stoppate. Ancora assente Damian Lillard. Con questo successo i Bucks si portano sul record di 12-3, mentre i Blazers raccolgono l’ottava sconfitta nelle ultime dieci partite e sprofondano al penultimo posto nella Western Conference.

Terza vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque per Nicolò Melli ed i suoi New Orleans Pelicans. La franchigia della Louisiana, infatti, è riuscita a espugnare un campo molto difficile come quello dei Phoenix Suns. Risultato 124-121 per gli ospiti. Decisivi Brandon Ingram da 28 punti, JJ Redick che ne mette 26 e Jrue Holiday che sfiora la doppia doppia con 23 punti e 9 assist. Per Melli ci sono 9 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 21 minuti di impiego. Il top scorer dei Suns, invece, è Kelly Oubre Jr. che ne segna 25. Quello odierno è, oltretutto, il primo trionfo esterno stagionale per i Pelicans, che si portano così sul record di 6-9. Il team dell’Arizona, invece, è ora ottavo ad ovest con 7 vittorie e 7 sconfitte.

