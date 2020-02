I risultati della notte: Antetokounmpo è regale, i Bucks suonano la 42a. Harden manda KO i Pelicans

Quattro partite disputate in una notte NBA particolare, che più che altro dovrebbe chiamarsi pomeriggio tendente alla sera, dal momento che la presenza incombente del Super Bowl ha modificato i piani di qualsiasi sport negli States per far spazio all’evento più seguito sul suolo patrio.

I Milwaukee Bucks battono senza problemi i Phoenix Suns per 129-108 e portano a casa il successo numero 42 in stagione, su 49 partite disputate. La prestazione che si fa ricordare è quella di Giannis Antetokounmpo: per “The Greek Freak” 30 punti, 19 rimbalzi e 9 assist, un bottino già di suo stupefacente e ancor più incredibile se si pensa che li ha messi insieme in 32 minuti sul parquet, cosa che mai nessuno è riuscito a fare. 25 i punti di Khris Middleton, 17 quelli di Brook Lopez e 15 per Donte DiVincenzo; dall’altra parte, 32 di Devin Booker e 20 con 14 rimbalzi di Deandre Ayton.

Al Toyota Center non riesce il colpo esterno ai New Orleans Pelicans, che devono cedere per 117-109 di fronte agli Houston Rockets guidati dai 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist di James Harden e dai 22 a testa di Russell Westbrook e Ben McLemore. I Pelicans reggono bene fino all’ultimo quarto, quando Brandon Ingram non aggiunge nulla ai 28 punti già messi a segno. 21, invece, quelli di Zion Williamson, mentre Nicolò Melli, nei suoi 12 minuti e 9 secondi in campo, ne segna 2 con 4 rimbalzi.

Conclusione all’overtime tra Detroit Pistons e Denver Nuggets, con la Little Caesars Arena che può esultare per il successo, piuttosto inatteso, dei padroni di casa per 128-123. Il lato curioso è che, sul 111-111 a poco più di un minuto dalla fine non segna più nessuno, prima del supplementare vittorioso per i padroni di casa. Ai Nuggets non basta la prova da 39 punti, 10 rimbalzi e 11 assist (tripla doppia) di Nikola Jokic, mentre dall’altra parte Andre Drummond con 21 e 17 guida i Pistons verso un successo impreziosito dai sette uomini in doppia cifra e dal fatto che, per un problema all’inguine, Derrick Rose ha potuto contribuire con due soli punti.

Facile, infine, il successo dei Toronto Raptors sui Chicago Bulls: 129-102 il punteggio di una sfida che trova il suo padrone nel terzo quarto. Per la franchigia canadese esce dalla panchina, e piazza una prova da 31 punti, Terence Davis, supportato dai sette giocatori sopra la doppia cifra. Per i Bulls 21 di Thaddeus Young.

I risultati della notte NBA:

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns 129-108

Houston Rochets-New Orleans Pelicans 117-109

Detroit Pistons-Denver Nuggets 128-123 dts

Toronto Raptors-Chicago Bulls 129-102

