I risultati della notte: Antetokounmpo fa volare ancora i Bucks, vittoria di peso per OKC

Sono nove le partite che si sono disputate nella notte per la stagione NBA 2019-2020. E si parte da Milwaukee, dove i Bucks sono inarrestabili e continuano a guidare la Eastern Conference dopo il successo sugli Orlando Magic. E ancora una volta il dominatore della serata è stato Giannis Antetokounmpo, autore di 32 punti e 15 rimbalzi che portano i Bucks sul 21-3 in classifica. Restando a est e vicini alla vetta, vincono anche i Boston Celtics, che si impongono nettamente su Cleveland 110-88. Celtics che volano fin dal primo quarto, trascinati da Kemba Walker autore di 22 punti e 7 assist.

Importante e sofferta vittoria per i campioni in carica di Toronto, con i Raptors che hanno espugnato il campo dei Chicago Bulls per 92-93. Partita vissuta sempre in grandissimo equilibrio – con i parziali che sono stati 30-30, 21-19, 20-22, 21-22. Per i Raptors miglior marcatore è stato Pascal Siakam con 22 punti, mentre ai Bulls non sono bastati i 20 punti e 11 rimbalzi di Zach Lavine. Buonissima vittoria in trasferta anche per i Los Angeles Clippers, che espugnano il campo degli Indiana Pacers con un rotondo 99-110. E, con Kawhi Leonard ancora ai box, lo show è stato offerto dalla coppia Paul George e Montrezl Harrell, autori rispettivamente di 36 e 26 punti.

Cadono, invece, gli Houston Rockets che vengono beffati dai Sacramento Kings per 118-119. Si ferma così subito la striscia vincente per Mike D’Antoni, cui non bastano i 34 punti di Russell Westbrook e i 19 rimbalzi di P.J. Tucker per vincere. Houston così fermo a 15 vittorie e che vede avvicinarsi alle sue spalle Oklahoma City. Per i Thunder questa notte scontro diretto con gli Utah Jazz, avanti di ben tre vittorie prima di oggi. E nonostante l’assenza di Danilo Gallinari, per lui una distorsione alla caviglia e stop ancora da valutare, OKC si impone in trasferta 90-104. Match che si decide nel terzo quarto, con il parziale per i Thunder di 34-21 e dove spiccano 26 punti di Donovan Mitchell e i 17 rimbalzi di Rudy Gobert.

Ancora una sconfitta, invece, per Niccolò Melli e i New Orleans Pellicans. Contro i Detroit Pistons finisce 103-105, con l’azzurro autore di 4 punti e un rimbalzo in 5 minuti in campo. Per i Pistons, invece, sugli scudi Derrick Rose con 21 punti a referto e 7 assist. Vittoria importantissima in chiave playoff per i Phoenix Suns, che regolano i Minnesota Timberwolves per 125-109 e li staccano di un successo in classifica. A Minnesota non basta Karl-Anthony Towns, autore di 33 punti e 15 rimbalzi. Infine, nuovo ko per i Golden State Warriors, sempre ultimi nelle Western Conference, che cedono in casa con i Memphis Grizzles per 102-110. Decisivo il primo quarto, dove gli ospiti hanno chiuso a +9, vantaggio che poi hanno difeso fino alla fine.

I risultati della notte

Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 99-110

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 110-88

Houston Rockets – Sacramento Kings 118-119

New Orleans Pelicans – Detroit Pistons 103-105

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 110-101

Chicago Bulls – Toronto Raptors 92-93

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 90-104

Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 125-109

Golden State Warriors – Memphis Grizzles 102-110