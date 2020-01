I risultati della notte: Belinelli protagonista nella vittoria degli Spurs, Indiana sbanca Denver

Soltanto due gli incontri che si sono disputati nella giornata odierna per la stagione regolare di NBA 2019-2020. Sorridono i San Antonio Spurs di Marco Belinelli e gli Indiana Pacers, che hanno la meglio rispettivamente sui Miami Heat e sui Denver Nuggets. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo negli States.

I San Antonio Spurs si vendicano della sconfitta di qualche giorno fa e sconfiggono all’AT&T Center i Miami Heat con il punteggio finale di 107-102. Match combattuto per tutti i 48′ di gioco: partono meglio gli ospiti che toccano la doppia cifra di vantaggio già nel corso del primo quarto, ma i texani recuperano ed operano il sorpasso nel secondo periodo; si prosegue punto a punto fino alla volata finale che premia gli Spurs. Da sottolineare il prezioso contributo di Marco Belinelli, che mette a referto 12 punti e 7 rimbalzi rimanendo in campo nella fase cruciale della partita e mandando anche a bersaglio una pesantissima tripla nel finale. Per i padroni di casa in evidenza pure LaMarcus Aldridge (21 punti), DeMar DeRozan (20 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) e Patty Mills (18 punti). Per il team della Florida spicca la doppia doppia di Bam Adebayo, autore di 21 punti e 16 rimbalzi.

Colpo esterno degli Indiana Pacers, che sbancano il difficile campo dei Denver Nuggets con il punteggio di 107-115. Decisivo l’ultimo periodo di gioco, nel quale gli ospiti mettono a segno ben 41 punti e si assicurano un successo che li avvicina sempre più al quarto posto della Eastern Conference. I ragazzi di Nate McMillan tirano divinamente dal campo (percentuale del 50%, quasi 45% da tre punti) e vincono con merito, sfruttando anche la pessima serata dall’arco del team del Colorado (addirittura 3/23). Diversi i protagonisti del match: il primo è Doug McDermott, che sale di livello nel momento cruciale realizzando 18 dei suoi 24 punti nell’ultimo quarto; il secondo è il solito Domantas Sabonis, che timbra la prima tripla doppia in carriera con 22 punti, 15 rimbalzi e 10 assist; chiudono a quota 22 punti anche T.J. Warren e Malcolm Brogdon. Ai Nuggets, alle prese con diverse assenze pesanti, non bastano i 30 punti (più 10 rimbalzi) di Nikola Jokic.

I RISULTATI DELLA NOTTE

San Antonio Spurs-Miami Heat 107-102

Denver Nuggets-Indiana Pacers 107-115