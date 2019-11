I risultati della notte: Booker trascina i Suns, 76ers ko. Harden show, Golden State riparte

Se c'è una notte NBA in cui sono le prestazioni individuali a far notizia in maniera preponderante, è quella appena passata. Andiamo a scoprire la ragione. Nella vittoria degli Houston Rockets sul campo dei Memphis Grizzlies per 100-107 la palma di migliore in campo se la prende James Harden, con i suoi 44 punti e 10 rimbalzi, che va a supplire con successo all'assenza di Russell Westbrook. Ai Grizzlies non bastano 6 uomini in doppia cifra e i 23 di Ja Morant. La risposta per le rime arriva da Giannis Antetokounmpo, che trascina i Milwaukee Bucks al largo successo per 106-134 sul parquet dei Minnesota Timberwolves con 34 punti e 15 rimbalzi. A dargli man forte ci pensano Khris Middleton con 26 punti ed Eric Bledsoe con 22, mentre per i Timberwolves è positivo Andrew Wiggins con 25 punti.

Booker ne mette 40 e fa sorridere i Suns

I Phoenix Suns si confermano in ottima forma in questo inizio di stagione mettendo ko i Philadelphia 76ers (senza Joel Embiid) per 114-109. Il re della notte è Devin Booker con 40 punti, ma è in evidenza anche Ricky Rubio con 21 e 10 assist, mentre per i Sixers non bastano i 32 di Al Horford e i 24 con 10 rimbalzi di Tobias Harris. Punteggio molto alto e successo meritato per i Brooklyn Nets sui New Orleans Pelicans (Nicolò Melli non entrato): nel 135-125 il protagonista numero uno è Kyrie Irving, autore di 39 punti e coadiuvato dai 23 di Caris LeVert, mentre non bastano ai Pelicans i 40 di un eccellente Brandon Ingram.

Paschall fa ripartire Golden State

I Golden State Warriors, per i quali l'espressione “falcidiati dagli infortuni” è anche troppo riduttiva per definire il loro stato, riescono in un modo o nell'altro a battere i Portland Trail Blazers per 127-118. L'eroe della notte si chiama Eric Paschall, rookie che con 34 punti e 13 rimbalzi è in grado di supplire alle assenze contemporanee di Steph Curry, Klay Thompson, D'Angelo Russell e Draymond Green. Per i Blazers inutili, dunque, i 39 di Damian Lillard e i 22 con 11 rimbalzi di Hassan Whiteside. I Washington Wizards, infine, battono i Detroit Pistons per 115-99 con una bella prova di squadra e Bradley Beal a quota 22 punti, mentre per i Pistons restano vani i 24 di Luke Kennard e i 15 con 24 rimbalzi di Andre Drummond.

I risultati della notte

Washington Wizards-Detroit Pistons 115-99

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans 135-125

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 100-107

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 106-134

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers 114-109

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 127-118