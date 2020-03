I risultati della notte: Dallas vince nella notte in cui il Coronavirus ferma il campionato

Si sono disputati solo 4 dei sei match previsti questa notte negli USA. I casi di positività al Covid-19 in continuo aumento negli Stati Uniti, ma soprattutto la positività di Rudy Gobert, degli Utah Jazz, hanno convinto l’NBA a fermare tutto. Da questa notte, con Oklahoma City Thunder-Utah Jazz e Sacramento Kings-New Orleans Pelicans fermati all’ultimo, il campionato americano di basketball si ferma fino a nuovo ordine. Prima dello stop, come detto, quattro i match disputati. Ecco come è andata.

Vincono i Philadelphia Sixers e battono 124-106 i Detroit Pistons in un match in cui gli ospiti restano in partita per meno di un quarto, quello in cui sono andati anche a +6, ma da lì è dominio Philadelphia. Protagonista, con una doppia doppia, Joel Embiid che chiude il match con 30 punti e 14 rimbalzi. Sixers che, così, consolidano la loro sesta posizione. Vincono anche i New York Knicks, che battono in trasferta gli Atlanta Hawks ai supplementari in un match ormai inutile in chiave playoff. Ma match che i Knicks rischiano di gettare via nel quarto quarto, quando dal massimo vantaggio di +23 subiscono un parziale di 40-22 che li manda ai supplementari. Merito di Trae Young, miglior marcatore con 42 punti, mentre per New York il migliore è Julius Randle con 33 punti e 11 rimbalzi.

Ko a sorpresa a Miami per gli Heat che cedono 109-98 agli Charlotte Hornets. Heat che si spengono dopo un primo quarto dominato, dove i padroni di casa vanno anche sul +15. Ma il 37-11 del secondo quarto a favore degli Hornets ribalta tutto e il secondo tempo, molto più equilibrato, non basta a Miamo per tornare avanti. Miglior marcatore Devonte’ Graham con 30 punti. Infine, tornano alla vittoria i Dallas Mavericks che battono i Denver Nuggets per 113-97. Match altalenante, dove Dallas riesce a scappare via solo nell’ultimo quarto chiuso 29-12. Da segnalare i 31 punti e 17 rimbalzi di Boban Marjanovic.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Philadelphia Sixers – Detroit Pistons 124-106

Atlanta Hawks – New York Knicks 131-136

Miami Heat – Charlotte Hornets 98-109

Dallas Mavericks – Denver Nuggets 113-97

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz rinviata

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans rinviata

