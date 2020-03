I risultati della notte: Denver affonda Milwaukee, Toronto vince a Salt Lake City

Solo tre i match che si sono tenuti nella notte NBA (10 marzo). Apre la sfida tra gli Charlotte Hornets e gli Atlanta Hawks, due squadre che, teoricamente, non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Diciamo teoricamente poiché, in realtà, ambedue hanno dimostrato di tenerci e molto al successo. La partita si è risolta solo al secondo overtime, quando gli Hawks sono riusciti a piazzare l’allungo decisivo che ha permesso loro di vincere 138-143. Per Atlanta ci sono 31 punti e 16 assist di Trae Young e 28 punti, con 12/13 dal campo, e 11 rimbalzi per John Collins. A Charlotte, invece, non bastano 40 punti di Terry Rozier.

Il big match di serata vedeva affrontarsi due squadre in leggera crisi, vale a dire i Milwaukee Bucks, primi a Est e già qualificati per la post season, e i Denver Nuggets, terzi a Ovest e reduci dalle sconfitte contro i due fanalini di coda della lega, ovvero i Cleveland Cavaliers e i Golden State Warriors. Alla fine vince facilmente la franchigia del Colorado, che travolge i Bucks 95-109. Migliore in campo un Paul Millsap da 20 punti e 10 rimbalzi in appena 21 minuti.

Nell’ultimo incontro della serata, i campioni in carica, i Toronto Raptors, espugnano il campo degli Utah Jazz con il risultato di 101-92. Merito dei 27 punti, 11 rimbalzi e 8 assist di Pascal Siakam e dei 27 punti con 13 carambole di un Serge Ibaka che mette anche cinque delle sette triple tentate.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (10 marzo)

