I risultati della notte: Doncic si fa male e Dallas perde, Belinelli vince, Gallinari ko

Sono otto le partite della notte NBA. Continua la marcia dei Milwaukee Bucks, arrivati alla diciottesima vittoria consecutiva dopo aver sconfitto 125-108 i Cleveland Cavaliers. Partita in controllo già all’intervallo con i padroni di casa avanti di diciotto punti (69-51), grazie soprattutto ai 29 punti di Gianni Antetokounmpo e i 24 di Khris Middleton. Ottima prova anche di Donte DeVincenzo, autore di 15 punti.

Purtroppo è stata anche la notte dell’infortunio di Luka Doncic. Lo sloveno ha abbandonato il campo dopo pochi minuti dall’inizio della sfida con i Miami Heat. Doncic si è girato la caviglia destra, dopo aver appoggiato su quello di Nunn, restando poi a terra. Lo sloveno è andato diretto nello spogliatoio e non è più rientrato. Dai primi esami sono escluse fratture e dovrebbe trattarsi solo di una brutta distorsione.

Alla fine il match è stato vinto da Miami dopo un tempo supplementare (122-118), nonostante una fantastica rimonta da parte di Dallas, che si era trovata sotto di 23 punti all’intervallo (73-50). Heat trascinati dalla tripla doppia di Bam Adebayo (18 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) e dai 27 punti di Jimmy Butler, mentre ai Mavs non sono bastati i 28 punti di Tim Hardaway Jr. e la doppia doppia di Kristaps Porzingis (22 punti e 14 rimbalzi).

In campo anche due italiani. Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs erano impegnati in Messico nella sfida contro i Phoenix Suns. Match veramente spettacolare e deciso da un canestro di Patty Mills ad un secondo dalla fine. Finisce 121-119 per la squadra di Popovich, trascinata proprio dai 26 punti dell’australiano. Per Belinelli, invece solo quattro punti e due rimbalzi in otto minuti di gioco.

Sconfitta, invece, per Danilo Gallinari e gli Oklahoma City Thunder, che cadono in quel di Denver per 110-102. Match che si è deciso nel terzo quarto, chiuso con un parziale dei Nuggets di 30-19. Super prestazione di Nikola Jokic, che chiude con una tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 12 assist, mentre una serata negativa per Gallinari, autore di sette punti con 1/13 al tiro.

Cadono a sorpresa i Los Angeles Clippers in casa dei Chicago Bulls per 109-106. Senza Kawhi Leonard, la squadra di Doc Rivers crolla sotto i colpi di un Zach LaVine da 31 punti e autore del canestro della vittoria a due secondi dalla fine.

Un eccezionale Derrick Rose da 20 punti e 12 assist guida alla vittoria i Detroit Pistons per 115-107 in casa degli Houston Rockets, nonostante i 39 punti di James Harden. Vincono, invece, i Toronto Raptors, che superano 110-102 i Brooklyn Nets con una doppia doppia di Pascal Siakam da 30 punti e 10 rimbalzi. Chiude la vittoria dei Memphis Grizzlies sui Washinton Wizards per 128-111 con 27 punti di Dillon Brooks.

I risultati della notte

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 119-121 d.t.s

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 110-102

Chicago Bulls – Los Angeles Clippers 109-106

Memphis Grizzlies – Washington Wizards 128-111

Dallas Mavericks – Miami Heat 118-122

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 125-108

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 110-102

Houston Rockets – Detroit Pistons 107-115