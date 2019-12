I risultati della notte: Doncic trascina Dallas e infrange un altro record, Philadelphia ok

Sono cinque le partite della notte NBA. Decima vittoria nelle ultime undici per i Dallas Mavericks, che dominano contro i New Orleans Pelicans per 130-84. Tutto davvero troppo facile per la squadra di coach Carlisle, che ha toccato anche il +50 nel corso della partita. Diciottesima partita consecutiva per Luka Doncic con almeno 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, con lo sloveno che ha chiuso a 26 punti, 9 assist e 6 rimbalzi: guagliato dunque il record che apparteneva a Michael Jordan, che era riuscito nell'impresa di una striscia identica, ma quando aveva trent'anni.

Continua la striscia di imbattibilità casalinga dei Philadelphia 76ers, che arrivano ad 11 vittorie consecutive davanti al proprio pubblico. Il 141-94 finale rappresenta un dominio totale dei Siexers contro i Cleveland Cavaliers. Senza Joel Embiid, tenuto a riposto (tornerà stasera contro Toronto), il carico più importante in attacco se lo prende Ben Simmons, che chiude con 34 punti ed anche una tripla segnata dal campo, la seconda della sua carriera in NBA.

La tripla doppia di Russell Westbrook (24 punti, 14 rimbalzi e 11 assist) e i 34 punti di James Harden regalano il successo agli Houston Rockets contro i Phoenix Suns per 115-109. Un match che si è deciso nel secondo quarto, chiuso dai padroni di casa con un parziale in loro favore di 37-21. A Phoenix non basta l’ottima prestazione di Devin Booker, che chiude con 35 punti a referto.

Una clamorosa stoppata di Myles Turner su Robinson a due secondi dalla fine regala la vittoria agli Indiana Pacers sul campo dei New York Knicks. Finisce 104-103 con gli ospiti che hanno in TJ Warren il migliore con 25 punti. Ottimo anche il contributo di Domantas Sabonis (19 punti e 15 rimbalzi). A New York non bastano i 25 punti di Marcus Morris Sr.

Ultima partita della nottata quella tra Utah e Memphis. Vincono abbastanza agevolmente i Jazz per 126-112 grazie ad un secondo quarto da 37-18. Decisivi i 22 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Rudy Gobert (19 punti e 11 rimbalzi), mentre il migliore per i Grizzlies è Jaren Jackson Jr. con 26 punti.

I risultati della notte

