I risultati della notte: dopo 14 vittorie esterne di fila i Lakers cadono a Indiana. Clippers ok

Sono sei le partite NBA giocate nella notte. Senza Anthony Davis cadono i Los Angeles Lakers e lo fanno in casa degli Indiana Pacers, che mettono fine alla striscia di 14 successi consecutivi di LeBron e compagni. Finisce 105-102 per Indiana in un match che si è deciso solo nel finale dell’ultimo quarto. Brogdon ha trovato il canestro del +2 a 30 secondi dal termine, mentre i Lakers hanno mancato il sorpasso con James, che ha sbagliato la tripla del vantaggio. Super prestazione di Domantas Sabonis, che mette a referto una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi. Lebron sfiora la tripla doppia chiudendo con 20 punti, 9 rimbalzi e 9 assist.

Sconfitta dei Lakers e vittoria dei rivali cittadini dei Clippers. Tutto molto facile allo Staples Center per la squadra di Doc Rivers, che supera 120-99 i Phoenix Suns in un match che ha sempre visto Los Angeles avanti e allungare in maniera decisiva nel terzo quarto (parziale 36-25). 24 punti per Paul George, 20 per Kawhi Leonard, mentre il migliore dei Suns è Kelly Oubre Jr. con 19 punti. I 60 punti (30 a testa) della coppia Donovan Mitchell-Bojan Bogdanovic trascinano alla vittoria gli Utah Jazz, che superano 109-102 gli Orlando Magic, a cui non bastano i 22 punti di DJ Augustin. Terza vittoria consecutiva per Utah, che si rilancia in classifica, mentre Orlando è al quarto ko nelle ultime cinque partite.

Sconfitta per l’unico italiano in campo nella notte. Nicolò Melli e i suoi New Orleans Pelicans sono stati sconfitti dopo un tempo supplementare dai Brooklyn Nets per 108-101. Solamente due punti e un assist in dodici minuti per l’azzurro, che ha visto la sua squadra perdere all’overtime per mano dei canestri di Spencer Dinwiddie e Joe Harris, che hanno chiuso rispettivamente con 31 e 24 punti.

Punteggio pirotecnico tra New York ed Atlanta. Vincono i Knicks per 143-120 con gli Hawks che continuano nei loro problemi difensivi e soprattutto subiscono la quinta sconfitta consecutiva, finendo all’ultimo posto della Eastern Conference. Ottima partita in casa New York per il rookie RJ Barrett che mette a referto 27 punti, mentre ad Atlanta non bastano i 42 punti di Trae Young. Vittoria casalinga per gli Charlotte Hornets, che superano 110-102 i Sacramento Kings. Decisiva la doppia doppia di Malik Monk (23 punti e 10 rimbalzi), mentre per Sacramento l’unica notizia positiva è l’ottimo rientro dall’infortunio di De’Aron Fox, che ha messo a referto 19 punti ed 8 assist.

Questo il riepilogo dei risultati

Charlotte Hornets – Sacramento Kings 110-102

Indiana Pacers – Los Angeles Lakers 105-102

New York Knicks – Atlanta Hawks 143-120

New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets 101-108 d.t.s

Utah Jazz – Orlando Magic 109-102

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 120-99