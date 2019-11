Otto partite nella notte NBA. E’ andato in scena il derby italiano tra Danilo Gallinari e Nicolò Melli. A vincere sia nel risultato sia nella prestazione sul campo è stato il Gallo, che ha chiuso con 16 punti e 4 rimbalzi nel successo per 115-104 dei suoi Oklahoma City Thunder contro i New Orleans Pelicans. Un match che ha quasi sempre visto avanti i padroni di casa, che hanno, però, trovato l’allungo decisivo solo nei minuti finali. Ottima la prestazione per OKC di Shai Gilgeous-Alexander (23 punti e 8 rimbalzi). Melli è partito ancora in quintetto, ma ha giocato solo nel primo tempo, chiudendo con 4 punti e 2 rimbalzi in dieci minuti di impiego.

Una clamorosa tripla di Furkan Korkmaz ad un secondo dalla fine mantiene l’imbattibilità dei Philadelphia 76ers. I Sixers si impongono 129-128 contro i Portland Trail Blazers nella prima partita del loro giro ad Ovest. Una vittoria per Philadelphia molto importante, anche perchè arrivata senza Joel Embiid, squalificato per due partite dopo la rissa con Karl-Anthony Towns. Molto bene Al Horford e Tobias Harris, rispettivamente con 25 e 23 punti e Ben Simmons, da quasi tripla doppia (18 punti, 11 rimbalzi e 8 assist). A Portland non bastano i 33 punti e 9 rimbalzi di Damian Lillard e i 25 di Rodney Hood.

La partita più attesa della notte era quella tra i Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors. Ci ha pensato uno straordinario Giannis Antetokounmpo da 36 punti, 15 rimbalzi e 8 assist a guidare i Bucks alla vittoria per 115-105 in casa dei campioni in carica. Un successo maturato tutto nel primo tempo, chiuso da Milwaukee avanti di 16 (66-50), con Toronto che poi è rientrata nel terzo quarto (40-29), ma senza mai completare definitivamente la rimonta, nonostante Kyle Lowry da 36 punti.

Nikola Jokic si accende nel secondo tempo e i Denver Nuggets tornano alla vittoria, espugnando il campo degli Orlando Magic per 91-87. Il lungo serbo, dopo un primo tempo davvero deludente, chiude con 20 punti e 7 rimbalzi, supportato dai 23 punti di Jamal Murray, decisivo nel finale con i canestri del vittoria. Per Orlando è il secondo ko consecutivo e non bastano i 24 punti di Nikola Vucevic.

Continua l’ottimo momento di stagione dei Minnesota Timberwolves, che si confermano in vetta (pari con Lakers e Spurs) alla Western Conference nonostante l’assenza di Karl Anthony Towns. Tutto davvero troppo facile per i T’Wolves in casa dei Washington Wizards, al terzo ko di fila, che ancora una volta non difendono e perdono nettamente 131-109. Tanti in doppia cifra per Minnesota ed il migliore è Andrew Wiggins con 21 punti, mentre per Washington si salva solo Bradley Beal (30 punti).

Oltre all’infortunato Steph Curry e senza Draymond Green e anche D’Angelo Russell, i Golden State Warriors si sono trovati a schierare un quintetto titolare a dir poco “fantasioso” e sono stati sconfitti (quinto ko in sei partite) dagli Charlotte Hornets per 93-87, che hanno sfruttato l’ottima serata di Dwayne Bacon da 25 punti.

Kyrie Irving #11 of the Brooklyn Nets poses for a photograph during Media Day at HSS Training Center on September 27, 2019 in the Brooklyn borough of New York City.Getty Images

Non basta la tripla doppia di Kyrie Irving (20 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) ai Brooklyn Nets per superare i Detroit Pistons, che vincono 113-109 grazie ad Andre Drummond da 25 punti e 20 rimbalzi. Vittoria anche per i Phoenix Suns sui Memphis Grizzlies per 114-105 con 21 punti di Devin Booker.

Questo il riepilogo dei risultati:

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 115-104

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 113-109

Orlando Magic – Denver Nuggets 87-91

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 105-114

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 115-105

Washington Wizards – Minnesota Timberwolves 109-131

Golden State Warriors – Charlotte Hornets 87-93

Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers 128-129