I risultati della notte: Gallinari e OKC demoliscono Golden State

Sono cinque le partite della notte NBA. Prima vittoria stagionale per gli Oklahoma City Thunder, che hanno sconfitto nettamente i Golden State Warriors con un perentorio 120-92. Un risultato che certifica l’inizio di stagione da incubo della squadra di Steve Kerr, lontanissima dai fasti che l’hanno portata a giocare cinque Finals consecutive. L’addio di Durant e l’infortunio di Thompson sono solo alcune delle cause di questo avvio, ma la sensazione è quella che Golden State debba riaprire totalmente un nuovo ciclo e che la strada per farlo sia davvero lunga e soprattutto in salita.

Dei disastri dei Warriors ne hanno dunque approfittato i Thunder di un ottimo Danilo Gallinari, miglior marcatore dei suoi con 21 punti in 21 minuti di gioco. Da sottolineare come OKC fosse avanti di 33 punti all’intervallo (70-37) e come dunque molti big siano rimasti poi a riposo a lungo nel secondo tempo. Buonissima anche la prestazione di Shai Gilgeous-Alexander, che ha chiuso con 19 punti e 9 assist. In casa Warriors Steph Curry prova a salvarsi dal disastro con 23 punti e va anche registrata l’espulsione di D’Angelo Russell (solo 6 punti in 22 minuti).

Seconda vittoria per i Los Angeles Lakers, che superano in casa gli Charlotte Hornets per 120-101. Un match vinto nell’ultimo quarto, dove i padroni di casa hanno fatto la differenza (parziale 33-21). Funziona sempre di più l’accoppiata LeBron James/Anthony Davis: il primo ha chiuso con 20 punti e 12 assist, mentre il secondo ha messo a referto una doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi. Molto bene anche dalla panchina Dwight Howard, che ha contribuito con 16 punti e 10 rimbalzi al successo dei Lakers.

Ancora una sconfitta di un punto e nuovamente ai supplementari per Brooklyn. Questa volta i Nets cadono 134-133 contro i Memphis Grizzlies complice un’incredibile tripla di Jae Crowder sulla sirena del primo supplementare. Super prestazione per i Grizzlies del rookie Ja Morant, che chiude con 30 punti e 9 assist ed il canestro del 120 pari a sette secondi dalla fine, che ha portato il match al supplementare. A Brooklyn non sono bastati i 37 punti, 7 assist e 7 rimbalzi di Kyrie Irving.

Portland parte malissimo contro Dallas (25-40 il parziale del primo quarto), ma alla fine i Trail Blazers rimontano e si impongono 121-119 al termine di un finale thrilling, con i Mavericks che hanno avuto per tre volte il tiro della vittoria. A trascinare Portland ci hanno pensato CJ McCollum (35 punti) e Damian Lillard (28), mentre tra le fila di Dallas Luka Doncic ha sfiorato un’altra tripla doppia (29 punti, 12 rimbalzi e 9 assist), vanno anche segnalati i 32 punti e 9 rimbalzi di un sempre più ritrovato Kristaps Porzingis.

Dopo aver fermato i Milwaukee Bucks, i Miami Heat cadono subito contro gli ottimi Minnesota Timberlwoves (record 3-0) di questo inizio di stagione. Finisce 116-109 per i T’Wolves, che vincono in rimonta grazie ad un ultimo quarto da 39-25. Decisivi i 25 punti di Andrew Wiggins e la solita doppia doppia di Karl-Anthony Towns da 23 punti e 11 rimbalzi. A Miami, invece, non sono bastati i 25 punti di Kendrick Nunn.

I risultati della notte

Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors 120-92

Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets 134-133

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 119-121

Minnesota Timberwolves – Miami Heat 116-109

Los Angeles Lakers – Charlotte Hornets 120-101