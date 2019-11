I risultati della notte: Gallinari si piega ai Lakers, ottavo ko di fila per gli Spurs di Belinelli

Si sono disputate nella notte italiana dieci partite della regular season NBA 2019-2020. C’era attesa per il duello tra i Los Angeles Lakers e gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari: hanno vinto i californiani, che si confermano miglior squadra della lega grazie a 33 punti e 11 rimbalzi di Anthony Davis, decisivo nel finale, e 23 punti e 14 assist di LeBron James. I gialloviola sono alla sesta vittoria consecutiva. Per Oklahoma City il Gallo ne mette 15, Shai Gilgeous-Alexander 24, Steven Adams 22 e Chris Paul 18. I San Antonio Spurs di Marco Belinelli (7 punti per lui) perdono l’ottava partita di fila, record negativo per coach Gregg Popovich, al cospetto di Philadelphia malgrado i 29 punti di DeMar DeRozan e i 22 di Rudy Gay; per i Sixers 26 di Tobias Harris, 21 più 14 rimbalzi di Joel Embiid e tripla doppia di Ben Simmons con 10 punti, 10 rimbalzi e 13 assist.

I Detroit Pistons dominano il primo tempo sugli Atlanta Hawks e alla fine interrompono una serie di cinque sconfitte consecutive allungando a cinque quella degli avversari grazie a 24 punti di Blake Griffin e a 23 più 15 rimbalzi di Andre Drummond. Per la franchigia della Georgia 22 punti di DeAndre Bembry. 30 punti e 12 assist di Bradley Beal e 21 più 11 rimbalzi di Thomas Bryant lanciano i Washington Wizards, per i quali ci sono anche 20 punti di Davis Bertans, al successo sui Charlotte Hornets, nelle cui fila ci sono 31 punti di Miles Bridges. I Brooklyn Nets vincono facilmente sui Sacramento Kings con 23 punti di Spencer Dinwiddie e 22 di Joe Harris, per i californiani 18 di Harrison Barnes.

Un Luka Doncic una volta di più strepitoso regala il quarto successo consecutivo ai Dallas Mavericks con 30 punti e 14 assist andando, con 7 rimbalzi, a poca distanza dalla terza tripla doppia di fila. I texani spazzano letteralmente via i Cleveland Cavaliers nelle cui fila il miglior marcatore è Darius Garland con 23 punti. Quinta vittoria consecutiva per i Miami Heat che passano a Chicago con 27 punti di Jimmy Butler, 21 di Kendrick Nunn e 16 più 14 rimbalzi di Bam Adebayo, il miglior marcatore dei Bulls è Zach LaVine con 15 punti. Gli Utah Jazz dominano i Golden State Warriors grazie a 30 punti di Donovan Mitchell, 27 di Mike Conley e 19 rimbalzi di Rudy Gobert prima di farsi riavvicinare nel finale dai californiani che chiudono con 20 punti di Alec Burks.

Infine, i due big match della notte. Nel primo i Denver Nuggets sconfiggono i Boston Celtics grazie alla tripla doppia di Nikola Jokic, 18 più 16 rimbalzi e 10 assist, e a 22 punti di Jamal Murray. Per i Celtics, che perdono Kemba Walker dopo uno scontro fortuito e terribile col compagno Semi Ojeleye, 22 più 10 rimbalzi di Jaylen Brown. Nel secondo i Los Angeles Clippers rimontano 5 punti di vantaggio degli Houston Rockets nell’ultimo minuto di partita con un parziale finale di 10-2; per i californiani 26 più 8 assist di Lou Williams partendo dalla panchina, 24 di Kawhi Leonard, autore del canestro del sorpasso a 15 secondi dalla fine, e 19 di Paul George. Per i texani non basta il solito James Harden da 37 più 8 rimbalzi più 12 assist, 22 i punti messi a segno da Russell Westbrook, 17 più 19 rimbalzi di Clint Capela.

I risultati della notte

Detroit Pistons-Atlanta Hawks 128-103

Washington Wizards-Charlotte Hornets 125-111

Brooklyn Nets-Sacramento Kings 116-97

Chicago Bulls-Miami Heat 108-116

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers 127-130

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs 115-104

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers 143-101

Utah Jazz-Golden State Warriors 113-109

Denver Nuggets-Boston Celtics 96-92

Los Angeles Clippers-Houston Rockets 122-119

