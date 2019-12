I risultati della notte: Gallinari trascina i Thunder con 22 punti, Dallas e Denver ok

Dieci le partite che si sono svolte nella notte NBA (21 dicembre), ma ai box sono rimaste le leader delle due classifiche di conference. E con Bucks e Lakers fermi non sbagliano le inseguitrici. A partire da Boston, con i Celtics che hanno battuto i Detroit Pistons con un netto 114-93 e dei ventisei punti a testa di Jayson Tatum e Jaylen Brown.

Vittoria più sofferta per i Denver Nuggets contro i Minnesota Timberwolves. Dopo un primo quarto dominato, infatti, i Nuggets hanno rischiato di venir rimontati e ringraziano Jamal Murray che li ha tenuti vivi con 28 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Tornando alla Eastern Conference, invece, domina Miami la sfida contro i New York Knicks che non riescono a rialzarsi e show di tutta la squadra della Florida, con ben sette giocatori in doppia cifra nella casella punti fatti.

Toronto si è presentato alla sfida con Washington senza Siakam, Gasol e Powell, fermi per infortunio. Ma lo shock è stato superato in fretta dai Raptors, che guidati da Kyle Lowry (26 punti) e Serge Ibaka (23 punti e 10 rimbalzi) hanno superato i Wizards. Da evidenziare anche i 9 rimbalzi e 8 assist di Fred VanVleet.

Fa festa anche Danilo Gallinari con i suoi Oklahoma City Thunder. Ottava vittoria negli ultimi 11 turni per OCK e successo netto e senza mai essere in affanno contro i Phoenix Suns. Merito, sicuramente, dei 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander, ma ottimo anche il contributo di Gallinari con 22 punti, con 8/14 dal campo e 6 rimbalzi.

Torna alla vittoria Dallas e lo fa ancora una volta senza l’apporto di Luka Doncic, out per una distorsione alla caviglia. I Mavericks contro Philadelphia partono forte, scappano via, poi controllano il ritorno dei 76ers e la chiudono 98-117. A Philadelphia non bastano i 33 punti e 17 rimbalzi di Joel Embiid, con Dallas che vede in doppia cifra ben sei giocatori, tra cui Tim Hardaway Jr. (27 punti e 7/11 da tre) e Kristaps Porzingis (22 punti e 18 rimbalzi).

Nelle altre partite continuano a volare gli Indiana Pacers, al quinto successo consecutivo, che battono Sacramento 119-105, mentre vittoria di Golden State contro New Orleans (senza Niccolò Melli) nella sfida di coda della Western Conference. Sempre guardando in basso, rialza la testa Cleveland, al secondo successo consecutivo, contro Memphis, mentre la giornata la chiudono i Portland Trail Blazers che dominano gli Orlando Magic con un primo quarto vinto 31-13 e la coppia Lillard (36 punti) e McCollum (31 punti) a dare spettacolo

I risultati

Indiana Pacers – Sacramento Kings 119-105

Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzles 114-107

Toronto Raptors – Washington Wizards 122-118

Boston Celtics – Detroit Pistons 114-93

Miami Heat – New York Knicks 129-114

Philadelphia 76ers – Dallas Mavericks 98-117

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 126-108

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 109-100

Portland Trail Blazers – Orlando Magic 118-103

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 106-102