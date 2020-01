I risultati della notte: Gallinari vince a Minneapolis, ok Melli sul campo dei Pistons

Sette le partite che si sono svolte oggi nella nottata NBA (14 gennaio). Brillano particolarmente gli italiani con Nicolò Melli che ne mette 20 nel successo, 117-110, dei suoi New Orleas Pelicans sul campo dei Detroit Pistons e Danilo Gallinari che ne segna addirittura 30 nella vittoria, per 117 a 104, di Oklahoma City a Minneapolis.

Per quanto concerne gli altri incontri, gli Indiana Pacers si impongono, con il risultato 95-101, nel big match della Eastern Conference contro i Philadelphia 76ers. Decisivi Malcom Brogdon e TJ Warren che segnano 21 punti a testa. Tutto facile per i Boston Celtics che al Garden si sbarazzano dei Chicago Bulls. A fine partita il tabellone dice 101-113 in favore della franchigia del Massachussetts.

Un Damian Lillard da 30 punti, coadiuvato da un CJ McCollum da 27, risulta fondamentale nel successo di misura, 112-115, dei Portland Trail Blazers contro gli Charlotte Hornets. Non bastano, invece, 34 punti con 13/16 dal campo di Nemanja Bjelica e 31 punti di De’Aaron Fox ai Sacramento Kings contro gli Orlando Magic. La franchigia della Florida, spinta da un Nikola Vucevic da 26 punti e 15 rimbalzi, infatti, vince 114-112 sul campo del californiani. Tutto facile, al contrario, per i Los Angeles Lakers, i quali travolgono, 99-128, i Clevaland Cavaliers con 31 punti dell’ex LeBron James.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (14 GENNAIO):

New Orleans Pelicans – Detroit Pistons 117-110

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers 95-101

Chicago Bulls – Boston Celtics 101-113

OKC Thunder – Minnesota Timberwolves 117-104

Charlotte Hornets – Portland Trail Blazers 112-115

Orlando Magic – Sacramento Kings 114-112

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Lakers 99-128

