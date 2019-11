I risultati della notte: Harden e Antetokounmpo trascinano Houston e Milwaukee

Si sono disputate nella notte italiana nove partite della stagione NBA 2019-2020.

La partita di maggior richiamo della notte era quella tra Houston e Golden State, hanno vinto i Rockets con 36 punti e 13 assist del solito James Harden, 22 più 11 rimbalzi di PJ Tucker, 19 più 16 rimbalzi di Clint Capela, per i decimati Warriors 28 punti in 31 minuti partendo dalla panchina di Alec Burks, 15 più 11 rimbalzi di Glenn Robinson Combattutissima la partita tra Dallas e Orlando, hanno vinto i Mavs tra i quali sul 100 pari sale in cattedra Luka Doncic, autore alla fine di 27 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, per la franchigia della Florida, alla quarta sconfitta consecutiva, 23 di Aaron Gordon, 19 più 11 rimbalzi di Nikola Vucevic, 13 più 10 rimbalzi di Jonathan Isaac.

I Grizzlies interrompono una serie di tre battute d’arresto di fila battendo i T-Wolves con 31 punti di Dillon Brooks. 26 di J.A. Morant e 10 più 14 rimbalzi di Jonas Valanciunas, dall’altra parte 30 di Andrew Wiggins, 25 più 13 rimbalzi di Karl Anthony Towns.

I Toronto Raptors campioni in carica battono Sacramento con 24 punti di Kyle Lowry, 23 più 13 rimbalzi di Pascal Siakam e 21 in 24 minuti dalla panchina di Serge Ibaka, per i Kings 26 di Harrison Barnes, 22 di Bogdan Bogdanovic (6 su 11 da tre), 21 di Buddy Hield. I Detroit Pistons infieriscono sulla derelitta New York con 27 punti più 12 rimbalzi di Andre Drummond, 24 di Tony Snell, 22 di Markieff Morris, per i Knicks 20 di Julis Randle.

21 punti di T.J Warren nella vittoria degli Indiana Pacers contro Washington, Domantas Sabonis ne aggiunge 13 più 17 rimbalzi, Malcolm Brogdon 12 più 13 assist, per i Wizards 30 inutili punti di Bradley Beal, 20 più 11 rimbalzi di Thomas Bryant. I Chicago Bulls travolgono fuori casa gli Hawks con 27 punti di Tomas Satoransky, per Atlanta, oltre ai 18 di Jahari Parker, da segnalare i 14 dell’eterno Vince Carter. Dopo cinque vittorie iniziali Philadelphia cede ai Jazz subendo la seconda sconfitta consecutiva malgrado 27 punti più 16 rimbalzi di Joel Embiid e 24 di Josh Richardson, per Utah 24 di Donovan Mitchell, 20 di Bojan Bogdanovic, decisiva la sua tripla a 1’39” dalla fine, 14 più 16 rimbalzi di Rudy Gobert, i Sixers hanno perso anche Ben Simmons per un infortunio alla spalla.

L’altro big match di giornata era quello tra Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks, hanno vinto questi ultimi espugnando lo Staples Center con 38 punti, 16 rimbalzi e 9 assist del solito Giannis Antetokounmpo, che mette il libero finale dopo altri due tiri dalla lunetta a segno di Khris Middleton, 24 punti dalla panchina in 24 minuti di George Hill, 20 di Eric Bledsoe, 11 più 12 rimbalzi di Brook Lopez, per i padroni di casa, privi di Kawhi Leonard, 34 più 13 rimbalzi di Montrezi Harrell, 34 più 11 assist di Lou Williams, 20 più 10 rimbalzi di Patrick Beverley. Di seguito il riepilogo dei risultati.

I risultati della notte

Detroit Pistons-New York Knicks 122-102

Indiana Pacers-Washington Wizards 121-106

Houston Rockets-Golden State Warriors 129-112

Atlanta Hawks-Chicago Bulls 93-113

Toronto Raptors-Sacramento Kings 124-120

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 137-121

Dallas Mavericks-Orlando Magic 107-106

Utah Jazz-Philadelphia 76ers 106-104

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks 124-129

