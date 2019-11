I risultati della notte: Harden segna 49 punti, Doncic e Porzingis trascinano Dallas

Otto le partite in questa notte NBA, tra risultati a loro modo esagerati, battaglie di primo livello e un po’ d’Italia che si fa valere. Andiamo a scoprire tutto.

I Brooklyn Nets passano sul campo dei Chicago Bulls per 111-117, giovandosi di un’ottima seconda metà di gara, che neutralizza il 37-20 dei Bulls nel secondo quarto, e soprattutto di un ultimo periodo da 43 punti. Spencer Dinwiddie ne mette a segno 24, Joe Harris si aggiunge con 22, il tutto nonostante l’assenza di Kyrie Irving e Caris LeVert. Ai Bulls non bastano le doppie doppie di Wendell Carter e Lauri Markkanen, come neppure i 36 di Zach LaVine. Più facile il compito dei Milwaukee Bucks, che tornano dall’Indiana con un successo sui Pacers per 83-102, ottenuto anche grazie a una prova “normale” di Giannis Antetokounmpo, da 26 punti e 13 rimbalzi.

Vittoria in volata per gli Charlotte Hornets sui New York Knicks, beffati a 2 secondi e 8 decimi dalla fine da una tripla senza senso di Devonte Graham, che corona così sia il 102-103 che i 29 punti della propria serata. Per i Knicks non bastano i 22 di RJ Barrett. I New Orleans Pelicans perdono per 109-94 contro i Miami Heat, che trovano belle prestazioni da Kendrick Nunn (22), Jimmy Butler (16 e 13 assist) e Bam Adebayo (18 e 14 rimbalzi). Non bastano ai Pelicans i 27 di Nickell Alexander-Walker e gli altri quattro uomini in doppia cifra, tra cui un più che valido Nicolò Melli da 10 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e 3 palle rubate in 27’48” sul parquet, anche se la sua franchigia, in quest’occasione, ha dovuto fare a meno, oltre che di Zion Williamson, anche di Lonzo Ball, Brandon Ingram e JJ Redick.

Successo netto degli Houston Rockets sui Minnesota Timberwolves: nel 105-125 c’è la solita, mostruosa, prestazione di James Harden, che ne realizza 49, tirando con 16/41 dal campo. Per i Timberwolves 27 punti con 15 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. Il risultato che fa, a suo modo, più rumore è quello dei Dallas Mavericks, che non fanno passare sul proprio campo i campioni NBA, i Toronto Raptors, sconfitti per 110-102. I Mavericks sfruttano in maniera eccellente la coppia Luka Doncic-Kristaps Porzingis: per lo sloveno 26 punti, 15 rimbalzi e 7 assist, per il lettone 20, 15 e 2.

I Portland Trail Blazers passano sul parquet dei San Antonio Spurs in un incontro stranissimo, con tutti i quarti dominati dall’una o dall’altra squadra e alla fine concluso con il punteggio di 116-121. Nel caos emerge CJ McCollum, con 32, aiutato da Damian Lillard con 22 e Hassan Whiteside con 21 e 12 rimbalzi. Per gli Spurs 30 e 13 rimbalzi di LaMarcus Aldridge e 17 di Bryn Forbes. Nessun punto per Marco Belinelli in 13’50”. Esagerano, invece, i Los Angeles Clippers, che demoliscono gli Atlanta Hawks per 150-101, con 37 di Paul George e sei uomini complessivi, di cui quattro in uscita dalla panchina, in doppia cifra.

I risultati della notte

