I risultati della notte: Harden-Westbrook trascinano i Rockets, ventello di Gallinari al rientro

Sono stati sette gli incontri della NBA 2019-2020 che sono andati in scena nella serata italiana del 31 dicembre e nella nottata che ha salutato l’inizio del 2020. In questo “viaggio” nel tempo, andiamo a raccontarvi cosa ha riservato la lega più importante e famosa del basket mondiale.

Si parte dallo Spectrum Center dove i Boston Celtics si sono imposti con lo score di 109-92 nei confronti degli Charlotte Hornets. Grandi prestazioni di Gordon Hayward (21-10-6) e di Enes Kanter (13-14-2), autori di una doppia doppia, senza dimenticare l’apporto realizzativo di Jayson Tatum (24-7-1) e di Kemba Walker (22-4-7). Un riscontro che porta i Celtics a 23 vittorie stagionali, in seconda posizione nelle Eastern Conference, mentre gli Hornets subiscono la ventitreesima sconfitta di questa stagione. Al Bankers Life Fieldhouse gli Indiana Pacers hanno superato per 115-97 i Philadelphia 76ers. Domantas Sabonis (23-10-5) e T.J. Warren (21-4-2) sono stati i riferimenti offensivi della formazione allenata da Nate McMillian, che attualmente occupa la quinta posizione nella Eastern Confernce, con 22 vittorie e 12 sconfitte. Niente da fare per Philadelphia di un pur buono Ben Simmons: doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi.

Al Golden 1 Center i Los Angeles Clippers hanno avuto la meglio nei confronti dei Sacramento Kings con il punteggio di 105-87. La ‘premiata ditta’ Kawhi Leonard (24-2-7)/Paul George (21-11-9) ha dato un forte impulso alla compagine di Doc Rivers, tenuto conto anche di un’ottima prova nei rimbalzi di Ivica Zubac (13). Per i Kings da segnalare i 22 punti e 10 rimbalzi di Richaun Holmes e i 20 punti realizzati da Buddy Hield. Clippers terzi nella Western Conference, dunque, con 24 successi e 11 ko. Hanno risposto presente anche i Toronto Raptors che, alla Scotiabank Arena, hanno battuto 117-97 i Cleveland Cavaliers. Grande prova di squadra da parte della franchigia canadese, con ben sei giocatori in doppia cifra, tra cui spiccano Serge Ibaka (20-10-2), Terence Davis (19-4-1) e Kyle Lowry (24-1-8). Tra le fila dei Cavs, in evidenza Collin Sexton con 22 punti e le doppie doppie di Kevin Love (10-11-2) e di Tristan Thompson (14-11-0). Raptors che ad Est sono quarti con 23 vittorie e 11 sconfitte nella classifica comandata dai Milwaukee Bucks.

Fuochi pirotecnici al Toyota Center e vittoria per gli Houston Rockets 130-104 contro i Denver Nuggets. L’accoppiata James Harden (35-3-6)-Russell Westbrook (28-3-7) ha creato danni nella difesa avversaria e il successo è arrivato, anche grazie a un ottimo Clint Capela (16-10-0). Nuggets, dunque, costretti ad arrendersi, nonostante un buon Nikola Jokic da 21 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Houston che, dunque, occupa la quarta piazza nella Western Conference, con 23 vittorie e 11 sconfitte. Emozioni a non finire all’AT&T Center, dove i San Antonio Spurs hanno battuto all’overtime i Golden State Warriors 117-113. Un successo nel quale le qualità di DeMar DeRozan (24-5-4) e di LeMarcus Aldridge (17-12-4, doppia doppia) sono stati decisive per centrare il risultato pieno. Per il nostro Marco Belinelli 3 punti messi a referto, con un assist. Tra i Warriors, doppia doppia di Draymond Green (10-10-9) e 28 punti per Alec Burks non sufficienti ad evitare la capitolazione della formazione allenata da Steve Kerr, al secondo ko consecutivo. Sono ben 26 le sconfitte di Golden State, fanalino di coda della Western Conference, mentre gli Spurs sono ottavi in questa graduatoria con 14 partite vinte e 18 perse.

A chiosa, successo degli Oklahoma City Thunder 106-101 contro i Dallas Mavericks alla Chesapeake Energy Arena. 20 punti, 3 rimbalzi e 2 assist per il nostro Danilo Gallinari, miglior realizzatore tra le file di OKC, assieme a Dennis Schröder (20-7-4). Importante l’apporto anche di Shai Gilgeous-Alexander (19-10-3). Ai Mavs non è bastata l’eccellente prestazione di Luka Doncic (35-10-7). Thunder, dunque, settimi ad Ovest (18 vittorie e 15 sconfitte), mentre per Dallas (quinta nella Wester Conference) si tratta del 12° ko di questa stagione.