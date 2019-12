I risultati della notte: i Bucks cadono contro i Mavs dopo 18 successi consecutivi

Nella notte NBA è successo quello che nessuno avrebbe mai immaginato. I Milwaukee Bucks, dopo 18 successi consecutivi, cadono tra le mura amiche contro i Dallas Mavericks privi di Luka Doncic, nonostante Giannis Antetokounmpo da 48 punti con 18/31 dal campo. Decisivi, per i texani, i 26 con 12 rimbalzi di Kristaps Porzingis e i 26 in uscita dalla panca di uno scatenato Seth Curry. Risultato finale 120-116 per i Mavs.

Per quanto concerne le altre sei partite che si sono giocate durante la nottata, i Washington Wizards, trascinati da Bradley Beal da 35 punti, hanno vinto 133-119 sul campo dei Detroit Pistons. 133 punti anche per i Toronto Raptors, che trionfano di 20 in casa contro i Cleveland Cavaliers. Migliori in campo Pascal Siakam, che ne mette 33, e Kyle Lowry, che sforna una doppia doppia da 20 punti e 11 assist.

Houston vince di due, 107-109, il derby texano contro i San Antonio Spurs. Russel Westbrook ne mette 31 e James Harden 28, anche se entrambi con percentuali non entusiasmanti (ma per oggi è bastato). I Miami Heat cadono un po’ a sorpresa, 111-118, sul campo dei Memphis Grizzlies, dove il rookie Ja Morant sforna una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi e si conferma, per il momento, il migliore della sua classe (aspettando Zion).

Nonostante 39 punti di Zach LaVine, Oklahoma City batte Chicago, 106-109, entrando ufficialmente tra le prime 8 della Western conference. Per il nostro Danilo Gallinari un’ottima prestazione da 22 punti, anche se il migliore in campo è un vintage Chris Paul da 30 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Un gioco da tre punti di Damian Lillard a 26 secondi dalla fine permette ai Portland Trail Blazers di superare, 111-110, i Phoenix Suns, ormai in crisi aperta.

I RISULTATI DELLA NOTTE (17 dicembre)

Washington Wizards – Detroit Pistons 133-119

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 113-133

San Antonio Spurs – Houston Rockets 107-109

Miami Heat – Memphis Grizzlies 111-118

Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks 120-116

Chicago Bulls – OKC Thunder 106-109

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 111-110